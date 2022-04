Perheen yhteinen sukunimi ei ole ikiaikainen perinne – moni muukin perheeseen liittyvä uskomus on sepitettä

Ajatus porvarillisesta ja keskiluokkaisesta ydinperheestä syntyi jo 1800-luvulla, mutta normi siitä tuli vasta 1950-luvulla. Kirkon, verottajan ja muun hallinnon näkökulmasta tällainen perhekäsitys onkin varsin kätevä. Siinä on elättäjä - useimmiten mies -, joka hoitaa asiat ulospäin, vaimo, joka hoitaa kotitalouden, ja lapset, joiden on ajateltu elättävän vanhemmat sitten kun he vanhenevat. Mutta tällainen ydinperhe on ollut vain ihana ideaali, jota kaikki kansalaisetkaan eivät ole kannattaneet. Samaan aikaan on ollut olemassa myös aivan toisenlaisia perheitä.