Pesukone-yhtyeellä on Spotifyssa enemmän soittoja kuin Blind Channelilla tai The Rasmuksella – maailmalla siitä puhutaan silti muusta syystä

Kuinka moni on kuullut kajaanilaisesta Pesukoneesta? Yhä useampi, sillä yhtye oli kerännyt suoratoistopalvelu Spotifyssa jutun tekohetkellä lähes 2 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa – esimerkiksi Blind Channelin luku on miljoona, The Rasmuksen 1,9 miljoonaa kuuntelua.

Pesukoneen taustalta löytyvän Timo Surma-ahon mukaan menestyksen takana on algoritmien tutkiminen. Miksi sitten Spotify kertoo ryhtyneensä "toimenpiteisiin" ja Spotify-käyttäjät syyttävät (siirryt toiseen palveluun) Pesukonetta avoimesti vilpillisten keinojen käyttämisestä?

Pesukone ja muut Badenstock-yhtiön artistinimet ovat nousseet viime aikoina esille somekeskusteluissa (siirryt toiseen palveluun) kautta maailman. Viesti on aina sama: kuka on tämä tuntematon artisti, jonka kappaleilla yhteiskäyttöinen soittolistani täyttyy pyytämättä ja yllättäen?

Tamperelainen lukiolainen Joona Isosaari on yksi heistä: hänen mukaansa kaveriporukan soittolistat pilasi botti, joka lisäilee niille Pesukoneen tai Empty Elevator -yhtyeen kappaleita.

– Ensimmäisellä kerralla niitä tuli ehkä 5–10. Kun poistettiin biisit, niitä rupesi ehkä parin viikon välein tulemaan uusiksi. Nyt useammankin kaverin soittolistalle tulee viikoittain kappaleita, jotka lisää käyttäjä jolla on pelkkä englanninkielinen etunimi profiilissaan.

Biisien poistaminen soittolistalta ei auta, sillä kohta ne ilmestyvät sinne uudestaan toisen, yhtä lailla bottia muistuttavan käyttäjän lisäämänä.

– Ärsytysmomenttihan tässä on, mutta minusta se on myös epäreilua niitä artisteja kohtaan, jotka tekevät suosionsa oikeilla keinoilla, Isosaari sanoo.

Joona Isosaaren Spotify-soittolistat valtasivat Empty Elevator -yhtyeen kappaleet. Se on yksi monista Badenstockin yhtyeistä. Kuva: Joona Isosaari

"Emme ole tehneet mitään käyttöehtojen vastaista"

Badenstockin toimitusjohtaja Timo Surma-aho kiistää bottien käytön, mutta monien Spotify-käyttäjien ja kansainvälisen median tulkinta on toinen.

Esimerkiksi teknologia- ja viihdeaiheisiin keskittynyt verkkosivusto Mashable (siirryt toiseen palveluun) nostaa Pesukoneen ja Spotify-botit esille tuoreessa jutussaan. Myös Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on kirjoittanut yhtiöstä.

Verkossa Spotifyn soittotilastoja analysoivat sivustot ovat listanneet monia hälytysmerkkejä (siirryt toiseen palveluun) vilpillisin keinoin saavutetusta menestyksestä.

Esimerkiksi suosio muilla somealustoilla ja Spotify-seuraajien eli fanien määrän suhde soittokertoihin voivat kertoa siitä, onko menestys saavutettu aidosti vai botteja käyttäen. Hyvänä suhteena pidetään vähintään yhtä seuraajaa jokaista sataa soittokertaa kohti.

Pesukoneen kohdalla soittokertoja on lähes kaksi miljoonaa, mutta seuraajia Spotifyssa vain reilu 2 400. Vertailun vuoksi: saman verran soittokertoja kuukaudessa keräävällä The Rasmuksella seuraajia on lähes 380 000.

Varoituskellojen pitäisi soida myös esimerkiksi silloin, kun soittokertoja kasautuu näennäisen satunnaisista paikoista eri puolilta maailmaa: São Paulosta, México Citystä, Istanbulista… samoista kaupungeista, joista Pesukone kerää eniten soittoa.

Botiksi voi epäillä kasvotonta käyttäjää, jonka toiminta noudattaa aina samaa kaavaa: soittolistoilla on vain saman tahon kappaleita, joita se lisää yhteiskäyttöisille listoille kysymättä. Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

Asialla on myös taloudellinen merkityksensä. Badenstockin artisteilla on yhteensä useita miljoonia kuunteluita kuukaudessa. Vaikka Spotifyn artisteille maksamaa korvausta on moitittu pieneksi, nousisi kuukausittainen summa silti helposti viisinumeroiseksi.

Jos kyse on huijauksesta, Spotify voi toki pidättäytyä korvausten maksamisesta. Spotifyn mukaan se on jo ottanut Pesukoneen tutkalleen ja ryhtynyt toimenpiteisiin väärinkäytösten estämiseksi.

Timo Surma-aho kieltäytyi Ylen haastattelusta. Tekstiviestillä hän kertoo, että "kaikki mitä on sanottavaa aiheesta on sanottu". Spotify ei hänen mukaansa ole ottanut yhteyttä.

– Ei ole ollut yhteydessä, eikä toimenpiteitä. Emme ole tehneet mitään käyttöehtojen vastaista, hän kirjoittaa.

Somemenestystä on kaupan

Mutta miten Spotifyssa voi hankkia täysin tuntemattomalle artistille miljoonia soittokertoja?

Oululainen someasiantuntija Harto Pönkä kertoo, että tällaisia palveluja tarjoavia yrityksiä on netti väärällään. Kuten monilla muillakin somealustoilla, myös Spotifyssa menestystä voi ostaa.

– Tällainen yritys ei välttämättä riko edes lakia, sillä joissain maissa on laillista myydä tällaista palvelua. Se rikkoo lähinnä Spotifyn käyttöehtoja, Pönkä muistuttaa.

Osa Spotify-soittoja myyvistä yrityksistä kertoo palvelunsa perustuvan esimerkiksi vaikuttajaverkostoihin.

Toiset käyttävät näkyvyyden tai soittojen hankkimiseen botteja. Ne voivat esimerkiksi soittaa palvelun ostaneen artistin biisejä automaattisesti jatkuvalla toistolla.

Kun soittoa ehtii kertyä 30 sekunnin verran, Spotifyn laskuri ja artistin tili kilahtaa maksun merkiksi.

Badenstockin toimitusjohtajan Timo Surma-ahon mukaan heidän menestyksensä perustuu algoritmien tutkimiseen, ei botteihin. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Botit voivat myös syöttää palvelun ostaneen artistin kappaleita yhteiskäyttöisille soittolistoille – kuten moni epäilee Pesukoneen tapauksessa tapahtuvan.

Kun soittolista pyörii esimerkiksi kuulokkeissa arkisen puuhailun taustalla, harva seuraa tarkasti mitä luureissa oikeastaan soikaan. Näin soittolistalle syötetty ei-toivottu kappale ehtii helpostikin soida vähintään 30 sekunnin verran.

Pesukoneen ja muiden Badenstock-artistien biisejä ovat lisäilleet soittolistoille esimerkiksi käyttäjät Susan, Kitty ja Mashablenkin esille nostama Ashley (siirryt toiseen palveluun). Kaikkien profiilista löytyy muutama soittolista, joilla on käytännössä pelkästään Badenstockin artistien musiikkia.

– Yhtäkkiselle somesuosiolle pitää olla joku syy, joku talk show -esiintyminen tai että on somessa kohkauksen aiheena. Joku selitys pitäisi olla, muistuttaa Pönkä.

Badenstock on somessa käytännössä tuntematon: tykkääjiä tai seuraajia on Facebookissa alle sata, Instagramissa alle 500.

Kun biisit saavat soittoja, ne voivat nousta myös algoritmin rakentamille suosittelusoittolistoille, joita Spotify ja muut striimauspalvelut tarjoavat käyttäjilleen. Tätä myös Surma-aho on kertonut käyttävänsä hyväkseen.

Sen sijaan kuratoiduille, eli käsin kootuille soittolistoille vippaskonstein nostetuilla kappaleilla ei ole asiaa. Pesukoneen kappaleita ei miljoonista soitoista huolimatta löydy esimerkiksi Spotifyn laatimalta Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listalta.

Spotifyn mukaan se suhtautuu vakavasti (siirryt toiseen palveluun) luvattomin keinoin striimauksia haaliviin. Yhtiö kertoo, että bottien käyttö on tunnistettu koko teollisuudenalan laajuiseksi ongelmaksi ja se tekee kaikkensa kikkailun torppaamiseksi.

Harto Pönkä suhtautuu väitteeseen hieman epäillen. Hänen mukaansa se, että kepulikonsteja paljastuu, osoittaa että niitä on käytössä laajemmin kuin luullaan.

– Toiminta saa tietyssä mitassa jatkua, koska siitä hyötyvät kaikki; artisti saa soittokertoja, botit rakentanut taho tuloja ja Spotify lisää liikennettä ja sitä kautta mainosrahaa.