Salainen selvitys paljastaa Ericssonin maksaneen lahjuksia Irakissa – ruotsalaisyhtiö saattoi rahoittaa terroristijärjestö Isisin toimintaa

Ericssonin toimintaa on tutkinut noin kolmekymmentä tiedotusvälinettä eri puolilta maailmaa. Yle on Suomesta ainoa media, joka on mukana hankkeessa. Tutkimushanke käynnistyi, kun kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ (siirryt toiseen palveluun) sai haltuunsa Ericssonin tilaaman sisäisen selvityksen yhtiön toiminnasta Irakissa. Selvitys on tähän asti pidetty salassa.