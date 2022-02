Ortodoksisen kirkon Isä Aleksej on häpeissään Venäjän puolesta – “Voin ajoittain huonosti ihan fyysisesti, koska rakastan Venäjää”

Tampereen ortodoksinen seurakunta on järjestänyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen rukoushetkiä seurakuntalaisilleen, joihin kuuluu sekä venäjän- että ukrainankielisiä jäseniä.

Tampereen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Aleksej Sjöberg - Isä Aleksej - kertoo kohdanneensa Venäjältä ja Ukrainasta kantautuneet uutiset raskain ja ristiriitaisin mielin.

Hän kuvaa hyökkäyksen herättämiä ajatuksia osaltaan epätodellisiksi.

– Olen häpeissäni Venäjän puolesta ja hyvin surullinen. Sodassa aina ihmiset kärsivät fyysisesti, ja sen lisäksi sodan aiheuttama pelko ja levottomuus laajenevat hyvin nopeasti ja laajasti. Tämän tyyppistä sotaa Euroopassa ei ole ollut pitkään aikaan.

Hän on itse asunut Venäjällä, mikä vielä vahvistaa kokemusta tämän hetken tapahtumista.

– Voin ajoittain huonosti ihan fyysisesti, koska rakastan Venäjää, mutta tämä on hyvin häpeällistä. Minulla on siellä läheisiä ystäviä, ja mietin sekä ihmettelen, mitä he mahtavat ajatella asiasta.

– Minulla on myös Suomessa hyvin läheisiä ihmisiä, jotka ovat venäjänkielisiä ja kotoisin Venäjältä. Asia tulee hyvin lähelle minua.

Isä Aleksej kertoo olleensa yhteydessä ihmisiin Venäjällä viimeksi eilen.

– Ilokseni huomasin, että sotaa vastustetaan myös Venäjällä. Ei ehkä niin vahvasti kuin täällä Suomessa, mutta sielläkin on olemassa “järjen ääniä”. Paitsi tuttavapiirissäni niin myös kulttuurieliitti on sanonut asioita hyvin selkeästi.

Suomen kirkko otti kantaa sodan ensimmäisenä päivänä

Suomen ortodoksisen kirkon piispat julkistivat eilen vetoomuksen rauhan puolesta arkkipiispa Leon johdolla.

Kirkkoherra Aleksej Sjöberg pitää kirkon ulostuloa järkevänä.

– Mehän emme tietenkään osallistu toimiin edes diplomaattisesti, mutta meidän seurakunnissa on hyvin paljon venäjän- ja ukrainankielisiä. Jo pelkästään inhimillisyys vaatii sen, että me ajattelemme ja kristittyinä rukoilemme tämän tilanteen puolesta. Kirkko on rauhan asialla, ja asiat pitää ratkaista toisella tavalla kuin väkivalloin.

Suomessa ortodoksinen kirkko reagoi varsin nopeasti ja päättäväisesti antaessaan julistuksensa jo samana päivänä, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan. Toisin kuin konfliktialueilla.

– Ehkä siitäkin syystä, että tämä on meille vähän yksinkertaisempi asia. Venäjällä ja Ukrainassa toimivat kirkot ovat asian keskellä ja sen lisäksi poliittisen paineen alla. Siellä on mahdotonta mennä sanomaan mitään tiedostamatta tätä.

Kiovan metropoliitta Onufi Ukrainasta otti nopeasti ja rohkeasti kantaa Ukrainan ja Venäjän välisiin tapahtumiin. Kuvassa ortodoksinen kirkko Kiovassa. Kuva: Linus Hoffman / Yle

“Jumala antoi älyn ja sanan”

Moskovan patriarkaatin kakkosmies, Kiovan metropoliitta Onufri on myös tuominnut sotatoimet selkeästi ja sanonut, että kirkon rakkauteen suljetaan tällä hetkellä erityisesti ukrainalaiset sotilaat, jotka puolustavat maataan.

Isä Aleksej kertoo lukeneensa lausunnon suurella mielenkiinnolla.

– Hän myös sanoi, että Jumala on antanut meille suurenmoiset lahjat; äly ja sana. Miksi näitä ei käytettäisi, kun tätä asiaa yritetään ratkaista? Miksi emme palaisi keskusteluun sivistyneiden ihmisten tavoin? Sotatoimi on hyvin raakaa, ja lopputulos on paha ja verinen hyvässäkin tapauksessa. Sana on Jumalan lahja ihmisille - käyttäkäämme sitä.

Jännitteet ovat tuntuneet kirkossa jo pitkään

Tampereen ortodoksisen seurakunnan jäseninä on hyvin paljon venäjää ja ukrainaa puhuvia.

– Vaikka sotatoimet alkoivat vasta eilen aamulla, niin jännite on ollut olemassa jo pitkään. Meillä on Tampereella kerran kuukaudessa slaavinkielinen jumalanpalvelus, joka toimitetaan kirkollisella kielellä, jota käytetään sekä Ukrainassa että Venäjällä, Isä Aleksej kertoo.

Hänen mukaan kirkon tulee toimia aina rauhan puolesta, ja muistuttaa ihmisen saamista lahjoista.

– Myös meidän tulisi ottaa järki ja sana haltuun ja käyttää niitä niin, että kenties eri tavalla ajattelevat ja toisiaan epäilevästi katsovat ihmiset mahtuisivat kirkkoon. Samalla meidän tulisi tehdä selväksi se, että on olemassa selvä ero; on maa, joka puolustautuu ja on olemassa toinen maa, joka hyökkää. Nämä eivät ole tasa-arvoisia.

Pian vietettävä pääsiäinen on ortodoksien suurin juhla. Kuva: /All Over Press

– Meidän silmissä seurakuntalaiset ovat tietysti tasa-arvoisia. Tämä poliittinen ja sotatilanne ei tietenkään ole yksittäisen Venäjän kansalaisen syy, vaan poliittinen johto on mennyt sekaisin.

Seurakunta reagoi tilanteeseen jo eilen järjestämällä rukouspalveluksia rauhan puolesta Tampereella, Porissa ja Vaasassa. Rukoushetkien kerrotaan jatkuvan. Lisäksi kirkonkelloja on soitettu rauhan puolesta.

Hän näkee kuitenkin konfliktin hyvin pahana myös seurakunnalle.

– Meidän pitää tehdä kovasti töitä, että saisimme tilanteen rauhoittumaan.