Hollantilaismies lomailee rennoin mielin Lapin itärajalla: "Tehän voititte heidät viimeksikin" – Venäjä on turisteille eksoottinen lisä

Lomailijoita löytyy myös Sallasta, joka on kivenheiton päässä Venäjän rajasta. Sota Euroopassa on sävyttänyt itärajalla lomailevan hollantilaisen Milhousin perheen tunnelmia.

– Olemme nyt enemmän tietoisia tilanteesta, onhan Suomi paljon lähempänä Venäjää kuin Hollanti. Tunnen oloni haavoittuvaksi, koko maailma on nyt haavoittuva, Eefke Milhous miettii.

Putinin toiminta tuntuu tyystin järjettömältä Klaas Opzeelandista . Hollantilaismies on kaikesta huolimatta nauttinut erämaakunnan hiljaisuudesta ja talvisista maisemista. Rajan läheisyys ei aiheuta erityisiä tuntemuksia.

– En usko, että he hyökkäisivät täällä. Tehän voititte heidät viimeksikin, tuskin he tekevät sitä uudestaan, Opzeeland sanoo.

– Venäjä on aina ollut eksoottinen lisä. Kun Sallatunturin huipulta katselee, niin vanhat Sallatunturit näkyvät Venäjän puolella.

Venäläisturisteja ei ole lainkaan

Venäläiset olivat vielä vuonna 2019 suurin ulkomainen matkailijaryhmä Suomessa. Pandemia-aikana Suomessa on lomaillut korkeintaan yksittäisiä venäläisturisteja. Syynä on se, ettei venäläistä Sputnik-rokotetta hyväksytä EU:ssa eikä siis myöskään Suomen rajalla. Euroopan lääkevirasto on arvioinut Sputnikin turvallisuutta vuoden verran.