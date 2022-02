Venäjän hyökkäys nosti talvisodan vaikeat muistot pintaan – Petsamo-seuran Topi Kunnari: "He tavallaan elävät historiaa uudestaan"

Torstaiaamun uutiset Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan nostivat Topi Kunnarin ja Pekka Moilasen mieliin 80 vuoden takaiset tapahtumat. Kunnari on Petsamo-seuran puheenjohtaja, Moilanen puolestaan on entinen Sallaseuran puheenjohtaja.

– Tämä Ukrainan tilannehan on kuin Petsamossa talvisodan alkaessa, toteaa Kunnari.

Omakohtaista kokemusta sodasta ei 1940-luvun lopulla syntyneellä Kunnarilla ole, mutta sotaan liittyvät tunteet ja muistot ovat säilyneet niin perheen kuin Petsamo-seuran sisällä. Seurassa on edelleen ihmisiä, jotka muistavat sota-ajan.

– Ukrainan tilanne tuo heille uudestaan tunteet pintaan, he tavallaan elävät historiaa uudestaan, miettii Kunnari.

Osa ihmisitsä on välttänyt puhumasta sotaan liittyvistä traumaattisista kokemuksistaan.

– Herkkä aihe, josta on saatettu vaieta koko eliniän, sanoo Tiina Harjumaa , joka on väitöstutkimuksessaan tutkinut petsamolaisten sotaan ja sen jälkeiseen aikaan liittyviä kokemuksia.

Sodan jaloista minuuttien varoitusajalla

– Täällä Sallassa moni on kantanut siitä traumoja näihin päiviin asti.

Kaihoa ja kotiseuturakkautta

Pekka Moilanen on aiemmin toiminut kymmenen vuoden ajan Sallaseuran puheenjohtajana ja hän on edelleen sotavainajien etsintäryhmän johtaja. Moilasen mukaan näissä tehtävissä syntyneiden kontaktien ansiosta hän on pystynyt muodostamaan jonkinlaisen käsityksen sodanaikaisista tuntemuksista.