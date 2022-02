Sota Ukrainassa voi iskeä kovaa suomalaiseen alkutuotantoon, kun kausityöntekijät jäävät kotimaahansa: "Ollaan todella vaikeuksissa", sanoo yrittäjä

Parhaillaankin Kelan töissä on ukrainalaisia, jotka ovat olleet talvilomalla kotimaassaan. Heidän pelastamisensa takaisin Suomeen ja Kainuuseen on parhaillaan käynnissä. Huoli työntekijöiden ja heidän perheidensä tilanteesta painaa mieltä.

– Nyt aikaistettiin talviloman lopettamista ja suurin osa heistä on saatu takaisin, mutta vielä on kolme perhettä väärällä puolen rajaa. Mutta suurin osa on saatu, ja onneksi on saatu vaimoja ja lapsia tänne, Kela kiittelee.