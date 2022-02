Itäisillä kunnilla on varaa poikkeuksiin, ja korona on tehnyt varautumisesta yhä parempaa: "On korostunut, että erinäköisiä juttuja voi tapahtua"

Esimerkiksi Kotkassa on jo maanantaina tarkistettu, että kaupungin alueen merkittävimpien yhtiöiden varautuminen ja valmistautuminen mahdollisiin kriiseihin on ajan tasalla. Kaupunki seuraa tilannetta silmä kovana.

– Valmiusjohtoryhmä on kokoontunut joka keskiviikko koronatilanteen vuoksi, ja tällä viikolla on myös aloitettu keskustelu siitä, että tämä Ukrainan tilanne voi eskaloitua. Tilanne on tiedostettu, ja viestien vaihtoa olen käynyt myös muutamien konserniyhtiöiden osalta, Sirviö kertoo.