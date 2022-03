Lumityöt saattavat korvata kuntosalitreenin, kertoo Likesin testi – "Riippuu siitä, mitä treenillä tavoitellaan", toteaa testauspäällikkö

Sosiaalisessa mediassa on tänä talvena hehkutettu, että ”huh huh, tulipas taas tehtyä lumitöitä, eipä tarvitse lähteä salille”. Mutta korvaako lumityö kuntosaliharjoittelun? Likesin testauspäällikkö Jarmo Heiskanen otti Ylen haasteen vastaan ja järjesti testin.

Liikuntafysiologi Heiskasella on 20 vuoden tausta kuntotestauksesta sekä siihen liittyvistä johto- ja asiantuntijatehtävistä.

– Meikäläisellä talven lumityösaldo on kiva. kun pitää huolehtia vain oman ja appivanhempien autopaikan lumista.

– Talon ympärillä on aita, kun meillä on koiria ja minipossu. Rautaportin edusta ja tie on aina putsattava lumesta.