"Olen hyvin huolissani lasteni hengen puolesta" – Nataliia Melnyk ja monet muut Suomessa asuvat ukrainalaiset selvittävät keinoja saada läheisensä pois sodan jaloista

– Lentokenttä on puolentoista kilometrin päässä vanhemman poikani asunnolta. Siellä on tuhottu tänään kolme lentokonetta ja on otettu vangiksi venäläisiä sotilaita. Mitä tulee poikaani, hän tekee edelleen etätöitä. Hän tekee työtään eikä panikoi. Tekee vain omaa työtään, Melnyk kertoi Ylelle torstaina.

Äiti vetosi poikiinsa turhaan

Pommisuojaa rakennetaan

– He ovat shokissa, he uskoivat viimeiseen asti että tämä ei voi tapahtua. He rakentavat tällä hetkellä pommisuojaa omaan taloonsa, jotta lapsi saadaan turvaan. Koska raja on suljettu, he eivät voi lähteä minnekään. Poikani pysyvät maassa ja odottavat tulevaa.