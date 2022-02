Viranomaiset haluavat lisää keinoja puuttua ulkomaalaisten hämäriin kiinteistökauppoihin – Ukrainan sota kiristi suhtautumista ostoihin jo nyt

Puolustusministeriö on tihentänyt seulaa ulkomaalaisten kiinteistöostoihin tarvitsemien lupien myöntämisessä Ukrainan sodan vuoksi. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistöostot Suomesta tulivat luvanvaraisiksi vuonna 2020.

– Puolustusministeriö tarkastelee kaikkia lupahakemuksia tarkasti, ja tätä tarkastelua on tehostettu tilanteen edellyttämällä tavalla, sanoo ministeriön neuvotteleva virkamies Anu Sallinen .

Puolustusministeriö on tyytyväinen uuteen kiinteistökauppoja koskevaan lupakäytäntöön, vaikka yhtään kiinteistökauppaa ei olekaan vielä kielletty. Ministeriön mukaan ulkomaalaisten kiinteistöostoista saadaan nyt huomattavasti enemmän tietoa kuin ennen.

– Meidän on nyt paljon helpompi toimia, kun saamme jo kiinteistön hankintahetkellä paljon tietoa ostajasta ja hänen aikomuksistaan kiinteistön suhteen. Tietoa tulee sekä luvan hakijalta itseltään että tarvittaessa lausuntoprosessien kautta, Sallinen kertoo.

Laki ei kuitenkaan ole vielä täydellinen. Puolustusministeriö on käynnistämässä tänä keväänä lainsäädännön "tarkentamishankkeen", jonka tarkoitus on antaa viranomaisille nykyistä laajemmat mahdollisuudet puuttua Suomen turvallisuuden kannalta riskialttiisiin kiinteistöomistuksiin. Ministeriö jätti eduskunnalle selvityksen lainsäädännön muutostarpeista jo joulukuussa.

Kaupan kieltäminen vaatii "savuavan aseen"

Puolustusministeriön Sallisen mukaan kahden viime vuoden aikana, kun uudet lait ovat olleet voimassa, ministeriön tietoon on tullut "kourallinen" huolta herättäviä kauppoja.

– Meillä on tiettyjä kiinteistöjä, joiden käyttötarkoitusta seurataan jatkossakin. Se koskee hyvinkin monia kansallisuuksia. Niitä ei ole paljon, mutta joitakin yksittäisiä tapauksia, Sallinen sanoo.

– Onneksi näitä tilanteita varten meillä on myös pakkolunastusmahdollisuus.

– Jos esimerkiksi ampumaradan vierestä ostettaisiin kiinteistö vapaa-ajan käyttöön ja tiedetään, että alueella on aikamoiset meluvaikutukset, silloinhan se ei ole enää uskottavaa, Sallinen kuvailee mahdollista perustetta luvan epäämiseen.

Gazprom halusi lomakylän Puolustusvoimien naapurista

Uuden lupakäytännön taustalla on tapaus , jossa Venäjän valtiollinen kaasuyhtiö Gazprom halusi ostaa maa-alueen Taipalsaarelta Puolustusvoimien harjoitusalueen vierestä vuonna 2015.

– Lähtökohta on se, että Puolustusvoimat tulee ottamaan tämän alueen haltuunsa, ministeri Niinistö sanoi Ylelle tuolloin.

Laki muuttui pari vuotta sitten

Liikemies hankki saaria laivaväylien vierestä

Suomessa on noussut esiin strategisten kohteiden lähellä tehtyjä kiinteistökauppoja, joissa ostajina ovat olleet venäläiset, joilla on jonkin EU-maan kaksoiskansalaisuus. EU-maista esimerkiksi Malta ja Kypros myöntävät kansalaisuuksiaan henkilöille, jotka tekevät maihin sijoituksia.

Airiston Helmen taustalla on venäläinen liikemies Pavel Melnikov , jolla on myös Maltan kansalaisuus. EU-kansalaiset saavat vapaasti ostaa kiinteistöjä Suomesta. Edes nykykäytännön mukaan Melnikovin ei siis olisi pitänyt hakea puolustusministeriöltä lupaa kiinteistöostoilleen.

Miljardööri osti saaren Puumalasta

Kesaevilla on väitetty olevan yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun FSB:hen ja aseteollisuuteen. Rahansa hän on tehnyt pääosin vähittäis- ja tupakkakaupasta Venäjällä. Myös Kesaevilla on toisen EU-maan eli Kyproksen kansalaisuus.