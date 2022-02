Ukrainan uutistulva kuormittaa monen mieltä – kasvatuspsykologian professori: "Itsesuojeluvaistoa on sulkea puhelin, kun asia alkaa vaivata"

Uutisryöppy on valtava, ja moni on seurannut tilanteen kehittymistä herkeämättä kuluneet kaksi päivää. Osa ihmisistä kuitenkin välttää uutisia viimeiseen asti.

Ristiriitainen tieto on erityisen kuormittavaa

Kriisiuutisten seuraaminen on aina kuormittavaa, mutta erityisen kuormittavaa se on nyt, kun tieto on monin paikoin ristiriitaista. On helppoa seurata uutisia sekä Suomen, Venäjän että Ukrainan medioista, mutta lähteestä riippuen asiat saatetaan kertoa hyvinkin erilaisina.