Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, helsinkiläinen Zane sai kutsun takaisin rintamalle – nyt edessä on raskas päätös

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut sotimisen lähemmäksi myös suomalaisten mieliä. Monelle ajatus sotimisesta on kauhistus ja asevelvollisuus Suomen puolustusvoimissa melkein välttämätön paha.

Mutta joillekin ajatus sotilasurasta on tavoite. Yksi heistä on helsinkiläinen Zane.

– Se on hyvin hankala kysymys. Velvollisuushan se tavalla tai toisella on. Mutta siinä on riskinsä. On paljon mahdollista että palaan taistelemaan aseveljien ja -siskojen rinnalle. Mutta mikään ei ole varmaa vielä, Zane sanoo.