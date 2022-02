Herätys: Venäjän rahahanoja ollaan sulkemassa ulkomaille | The Rasmus kesti UMK-ennakkosuosikin paineet | Asuntokaupan näkymät heikkenemässä

Venäjä iski yöllä kahteen öljykohteeseen Ukrainassa

The Rasmus voitti UMK:n –“Lähdemme heiluttamaan isoa Suomen lippua Italiaan”

The Rasmuksella oli Uuden Musiikin Kilpailussa ennakkosuosikin paineet, mutta bändi ei ollut varma voitostaan, koska muut UMK-finalistit olivat niin kovatasoisia. Tästä huolimatta The Rasmus voitti selvin lukemin ja lähtee Suomen edustajaksi Italiaan Torinoon Euroviisuihin toukokuussa.

Asuntokauppaan odotettiin vilkasta vuotta ja runsasta hintojen nousua ennen Venäjän hyökkäystä – nyt ennusteet heikkenevät

Iida Tikan analyysi: Amerikkalaisten yksimielinen tuki Ukrainalle pakotti Trumpin selittelemään sanomisiaan

Reija Wäre tekee koreografioita huippuartisteille – silti hän on kärsinyt koko uransa ajan ujoudesta

Vaikka Reija Wäre ei olisi nimenä tuttu, suuri osa suomalaisista on törmännyt hänen kädenjälkeensä. Wäre on Suomen työllistetyimpiä teatterikoreografeja, jonka työtä on täyttää esimerkiksi Kansallisbaletin, UMK:n ja areenakonserttien lavat liikkeellä. Tästä huolimatta Wäre on hyvin ujo ihminen, eikä hän ole aina osannut olla sinut ujoutensa kanssa yhtä hyvin kuin nyt.