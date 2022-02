Runsasluminen talvi tietää monille taloyhtiöille lisälaskua: lumen poisvienti ja pudotus katoilta pitää yleensä maksaa erikseen

Lunta on kertynyt paljon, mutta vielä autokuormallisia ei ole juurikaan tarvinnut viedä pois. Luvassa on silti erillinen lasku, sillä lumien poisvienti ei kuulu taloyhtiön ja huoltoyhtiön väliseen sopimukseen.

Taloyhtiöt vastuussa vahingoista

Taloyhtiöillä ja niiden hallituksilla on huolellisuusvelvoite. Taloyhtiön on huolehdittava, että kiinteistöllä ja sen piha-alueilla sekä jalkakäytävillä liikkuminen on turvallista. Vastuu esimerkiksi henkilön liukastumisesta on lähtökohtaisesti aina taloyhtiöllä.