Yle Ukrainan ja Puolan rajalla: Sotaa pakenevat joutuvat odottamaan päiviä ilman ruokaa ja suojaa – Ukraina rajoittaa naisten ja lasten lähtemistä maasta

Sergei painaa otsansa puolitoistavuotiaan Aleksein otsaa vastaan. Tämä on hetki, joka repii ukrainalaisperheet erilleen.

Sergei on alle 60–vuotias ja Ukrainassa on yleinen liikekannallepano. Kaikkien 18–60-vuotiaiden miesten on jäätävä puolustamaan maata Venäjän hyökkäykseltä.