Suomi antamassa Viron tykeille vientiluvan – valtioneuvosto päättänee huomenna suojavarusteiden lähettämisestä Ukrainaan

Ylen tietojen mukaan Suomelle on vahvistettu, että Saksan ratkaisu on myönteinen. Saksan kanta ei ole vielä virallisesti saapunut Suomelle.

Ulkoministeriö antoi aiemmin lausunnon , että sillä ei ole mitään tykkien luovutusta vastaan. Ylen tietojen mukaan puolustusministeriö on samalla kannalla. Tämä tarkoittaa, että puolustusministeriö tulee tekemään myönteisen päätöksen Viron vientiluvasta, Ylelle kerrotaan.

Luotiliivejä ja kypäriä sekä kenttäsairaala

Valtioneuvosto kokoontunee huomenna ylimääräiseen istuntoon päättämään lisäavusta Ukrainaan. Tähän asti apu on ollut rahallista ja humanitääristä. Huomenna on tarkoitus päättää myös sotilasmateriaalin viemisestä.

Ukraina on pyytänyt useaan otteeseen EU-mailta ja suoraan Suomelta monenlaista apua. Listassa on yli sata artikkelia.

Suomi on pohtinut auttamista pitkään, sillä periaate on ollut, ettei Suomi vie aseita sotaa käyviin maihin. Myös sitä on harkittu, mitä Ukrainalle voidaan luovuttaa, sillä Suomen puolustusvoimat voi itsekin tarvita materiaaliaan.