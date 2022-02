The Rasmuksen Lauri Ylönen UMK-voitosta: “Lähdemme heiluttamaan isoa Suomen lippua Italiaan”

Turun Logomossa UMK:n kameroiden sammumisesta on kulunut vain minuutteja, kun The Rasmuksen jäsenet jakavat euforisia haastatteluja tiedotusvälineille.

– Me tehdään vielä parempi show Italiassa ja näytetään mihin pystytään, The Rasmuksen rumpali Aki Hakala sanoo.

– Meillä on takana vasta sellanen 3000 keikkaa, mä luulen että me pystytään vetämään hyvä show… Hakala toteaa.

UMK:ssa yleisö sekä kansainväliset raadit valitsivat The Rasmuksen voittajaksi seitsemän kilpailijan joukosta lauantai-iltana. Näin bändi lähtee edustamaan Suomea Italian Torinoon Euroviisuihin toukokuussa.

The Rasmus oli kilpailun ennakkosuosikki, ja vedonlyöntitoimistot povasivat bändille menestystä heti, kun UMK-artistit tammikuussa julkistettiin . Tästä huolimatta bändin jäsenet sanovat, että jännitti.

– Nuo kaikki edelliset kuusi kilpailijaa oli niin kovia. Show’t oli niin kovia, me hikoiltiin tuolla ja jännitettiin, Aki Hakala sanoo.

"Musiikkia tarvitaan tällaisessa tilanteessa"

Voittohuuman keskelläkin bändin vetää vakavaksi tilanne, jossa UMK:ta juhlitaan. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, ja yhtenä seurauksena tästä Venäjä on myös suljettu ulos Euroviisuista.

- Täällä on tosi hieno yleisö. He rakastavat kaikkea tätä musiikkia, he rakastavat tätä ilon, rakkauden ja rauhan juhlaa. Olen täällä juhlimassa sitä heidän kanssaan.