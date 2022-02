Puolustusministeri Kaikkonen Venäjän ydinaseuhittelusta: "Ei kuulosta hyvältä" – tutkijoiden mukaan kynnys laukaisuun on äärimmäisen korkea

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt ydinasejoukot hälytystilaan, kertovat uutistoimistot.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström näkee Putinin puheet lisäpainostuksena paitsi Ukrainalle myös muulle maailmalle. Forsström uskoo, että Venäjällä on suunnitelmia ydinaseiden käyttöön, mutta kynnys ydinaseiskuun on "äärimmäisen korkea".

– Henkilökohtaisesti en usko siihen. Venäläiset ovat tuominneet kovin sanoin Yhdysvaltoja siitä, että he käyttivät toisessa maailmansodassa ydinasetta Japania vastaan, vaikka maa oli jo lyöty polvilleen. Venäjä on tuonut esille, että tällainen on epähumaani tapa sotia, Forsström perustelee.