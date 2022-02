Venäjän presidentti Vladimir Putin on sanonut, että haluaa poistaa natsit ja narkomanait Ukrainasta ja sen hallinnosta. Se on myös yksi monista syistä, miksi Venäjä hyökkäsi täydellä voimalla Ukrainaan.

Väite on erikoinen, sillä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on juutalainen, ja saksalaiset tappoivat hänen sukulaisiaan toisessa maailmansodassa. Putin yhdistää hänet kuitenkin uusnatsismiin, samoin kuin Ukrainan muun nykyisen hallinnon.

Venäjä on asetellut natsileimaa Ukrainan hallinnon jäseniin, jotka ovat olleet hallinnossa kuluneen kahdeksan vuoden aikana. Ennen vuotta 2014 Ukraina oli paljon Venäjä-mielisempi, mistä venäläisten, Putinin tai Kremlin ei tarvinnut huolestua, huomauttaa Washington Post (siirryt toiseen palveluun) .

Vuonna 2014 Venäjä-mielinen hallitus kaatui, ja sen jälkeen Ukrainaa on johtanut demokraattisilla vaaleilla valittu hallinto.

Se, että hallinto ei ole enää yhtä Venäjä-myönteinen kuin aiemmin, on mitä ilmeisimmin syynä natsisyytöksille.

Osa Ukrainan nykyisistä poliitikoista on ylistänyt toisen maailmansodan ajan nationalisteja ja heidän vastarintaansa Neuvostoliittoa vastaan, sivuuttaen natsien kanssa tehdyn yhteistyön ja dokumentoidut rikokset juutalaisia vastaan. Se on ärsyttänyt Venäjää ja lisännyt pontta väitteelle, että Ukrainan hallinnossa on natseja.