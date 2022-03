Sateenkaariparit pääsevät jo ruotsiksi vihille Suomen kansallispyhäkössä, ehkä pian suomeksikin – Turun seudun seurakunnat avaamassa oviaan

TURKU On kulunut viisi vuotta siitä, kun laki samaa sukupuolta olevien henkilöiden mahdollisuudesta avioliittoon tuli voimaan.

Turussa Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat voidaan vihkiä tai heidän avioliittonsa voidaan siunata kirkon tiloissa.

Kirkkoherra Laura Maria Latikka kertoo, että asiasta käytiin erittäin kunnioittava ja asiallinen keskustelu. Esitys sai 12 puoltoääntä, viisi seurakuntaneuvoston jäsentä vastusti esitystä. Seurakuntatiloja voi myös käyttää hääjuhliin.

– Teologisesti ajateltuna kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta siitä, kuuluvatko he enemmistöön tai vähemmistöön. Seurakunta on avoin heille, jotka siihen haluavat kuulua. Tämä vihkiminen on jäsenten palvelemista, toteaa Latikka.

Kirkkoherra Laura Maria Latikka toivoo, että kirkko voisi sallia vihkimiset myös samaa sukupuolta oleville. Tilojen osalta Maarian kirkko on nyt avoin heille. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Maarian kirkko haluaa Latikan mukana palvella heitä, joille on edelleen merkityksellistä, että saa mennä naimisiin kirkossa.

– Kirkon jäsenistä enää vajaa puolet vihitään kirkollisesti, kun he solmivat avioliiton. Miksi pistäisimme oven kiinni heiltä, jotka vihkimisen haluavat?

Maarian seurakunnan lisäksi Turun ruotsinkielinen seurakunta, Åbo svenska församling on tehnyt tänä vuonna vastaavan päätöksen. Käytännössä tämä tarkoittaa Turun tuomiokirkon tilojen käyttöä.

Sateenkaariparit voivat astella vihittäväksi Turun tuomiokirkon pääkäytävää. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Tuomiorovasti uskoo, että puolet seurakunnista päätyy samaan

Tuomiorovasti Aulikki Mäkinen arvioi, että puolet Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnista tekee päätöksen tilojen käytöstä lähiaikoina, yksi niistä on tuomiokirkkoseurakunta.

Ne seurakunnat käsittelevät asiaa, jotka aikovat avata tilojaan. Kunkin seurakunnan kirkkoherralla on tärkeä rooli asiassa, ja seurakuntaneuvostotkin ovat erilaisia.

Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt toiveen, että suomenkielinen tuomiokirkkoseurakunta seuraisi sitä ja avaisi ovet samaa sukupuolta olevien tilaisuuksille.

Mäkinen ei osaa arvioida, miten kova keskustelusta tulee, mutta asiaa valmistellut työjaosto on esityksen takana. On luonnollisesti selvää, että 9. maaliskuuta tehtävä päätös on merkittävä, sillä Turun tuomiokirkko kuuluu Suomen tärkeimpiin kirkkoihin.

Turun tuomiokirkon tilojen käytöstä päättää seurakuntaneuvosto. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Mäkinen painottaa, että nyt ei ole kyse vihkimisestä, josta päättää kirkolliskokous vaan tilojen antamisesta käyttöön. Pappien mielipide jopa vihkimistä kohtaan on pääosin myönteinen.

– Noin 70 prosenttia kaikista papeista olisi valmiita vihkimään, mutta kirkolliskokous koostuu enemmistöltään maallikoista, ja päättävissä elimissä olevista maallikoista monet vastustavat samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Kuilu todellisuuden ja päätöksenteon välillä kasvaa. Kirkkoihin tulee pyyntöjä pareilta, jotka toivovat vihkimistä, kertoo Mäkinen.

Voiko pappi kieltäytyä? Saako pappi seuraamuksia?

Kirkon ylintä valtaa käyttävä kirkolliskokous ei hyväksy kirkollista vihkimistä homo- ja lesbopareille. Näitä tapahtuu siitä huolimatta.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo ilmoitti elokuussa 2020 (siirryt toiseen palveluun), että Helsingin hiippakunnan papit voivat vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Toisaalta Turun seudun päätös ei koske pappeja, vaan vain tilojen käyttöönottoa.

Tuomiorovasti Aulikki Mäkinen kertoo, että käytännössä pappi kyllä löytyy vihkimään. Hiippakunnat ovat kuitenkin erilaisia.

Sateenkaaripappien nettisivustolla on esimerkiksi Varsinais-Suomesta ainakin kymmenen papin nimet. Satakunnassa sen sijaan sateenkaaripappeja on vain yksi.

– Ketään pappia ei voi pakottaa vihkimään. Seuraamuksia vihkimisestä ei ole meidän alueellamme tullut papeille ainakaan viimeisen vuoden aikana, kun olen ollut tuomiorovastina. Papin toiminnasta voi valittaa tuomiokapituliin, joka päättää ottaako se asian käsittelyyn vai ei, kertoo Mäkinen.

Koko Suomen laajuisesti varoituksia ja huomautuksia on annettu, mutta tiettävästi ketään ei ole erotettu.

Käytännössä jos siis samaa sukupuolta oleva pari on löytänyt papin, esimerkiksi Turussa vihkimisen on voinut järjestää tähän asti vain kahdessa paikassa, eli Turun linnan kirkossa tai Aboa Vetus & Ars Nova -museon Pyhän Annan kappelissa.

Turun Maarian kirkossa sateenkaariparit voivat saada vihkimisen. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Joko nyt kirkossa puhaltavat suvaitsevaisuuden tuulet?

Tuomiorovasti Aulikki Mäkisen mielestä maailma on muuttunut niiden viiden vuoden aikana, kun avioliittolaki on sallinut samaa sukupuolta olevien avioliiton.

Hän painottaa, että avioliitto ei ole kirkon sanoman keskeisin asia. Avioliitto on enemmänkin maallinen instituutio, johon voi saada kirkollisen siunauksen.

– On jokaisen kristityn oikeus saada tulla vihityksi kristilliseen avioliittoon seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Onko sitten vaarana, että jotkut seurakuntalaiset kokevat tämän ylitsepääsemättömänä asiana ja ehkä jättävät kirkon?

– Ongelma on monimutkainen, mutta jotta voimme pysyä saman kirkon jäseninä ja hyväksyä toisemme, meillä täytyy olla kaksi tietä tulevaisuudessa. Voidaan vihkiä, mutta kaikkien pappien ei ole pakko vihkiä. Se on ainoa kompromissiratkaisu, jonka voimme tehdä, sanoo Mäkinen.

Avataanko vanha traditio kaikille pareille?

Tuomiorovasti Aulikki Mäkinen painottaa, että enää ei ole kysymys siitä, onko homoseksuaalisuus syntiä tai tuomittavaa. Sitä se ei ole ollut kirkossa enää pitkään aikaan.

Kyse on siitä, mikä on kirkollisen vihkimisen merkitys pareille ja avataanko tämä vanha traditio heille.

– On paljon pappeja ja muitakin ihmisiä, joiden mielestä kristillinen avioliitto kuuluu vain naiselle ja miehelle. Mutta maailma muuttuu ja parisuhteet muuttuvat. Nyt ihmisillä on oikeus elää enemmän sitä elämää, joka on heidän näköistään. On kristillisen uskon mukaista, että kenenkään ei tarvitse näyttää ulos päin jotakin muuta kuin mitä hän on, pohtii Mäkinen.

Avaamalla tiloja samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle, suomalaiset seurakunnat lähentyvät toimintatavoissaan muiden Pohjoismaiden ja Pohjois-Euroopan evankelisluterilaisia kirkkoja.

