Jättiraportti: Peruuttamaton muutos maapallon järjestelmissä on jo käynnissä – "vaarallista ja laaja-alaista sekasortoa luonnossa", tutkija sanoo

"Se maailma, johon kasvoimme, on rakenteeltaan muuttumassa"

Luonnon elinympäristöissä on tapahtumassa ennennäkemätön muutos: yli puolet maapallon arvioiduista lajeista – kalat, linnut, hyönteisetkin – on liikkumassa kohti pohjoista ja vuoristoissa ylemmäksi.

– Maapallomme ekologisen tilan siirros on käynnissä. Lajien ravintoketjujen ja ekosysteemien toiminta on rajussa muutostilassa. Sen määränpäätä ei näy, mutta yli puolet lajeista siirtyy kohti pohjoista. Maailma, johon kasvoimme, on rakenteeltaan muuttumassa, sanoo yksi raportin pääkirjoittajista, ilmastotutkija Tero Mustonen Osuuskunta Lumimuutoksesta.

Mustonen on myös Itä-Suomen yliopiston maantieteen ja historian laitoksen dosentti. Hänet valittiin lähes 3 000 tutkijan joukosta IPCC:n raportin pääkirjoittajien joukkoon. Yli 700 tutkijaa työskenteli vuosien ajan IPCC:n osaraportin aikaansaamiseksi. Raportti käsittelee sitä, miten ilmastonmuutos on jo vaikuttanut ja vaikuttaa tulevaisuudessa maapallolla, ja miten muutoksiin voi sopeutua ja mukautua.

Peruutusvaihdetta ei enää ole, mutta jarru toimii vielä

– Toivoa on, mutta se on hyvin ohuen langan varassa. Toimenpiteet, joita esitämme, kuitenkin purevat. Aikaikkuna toimia on lyhyt, että maapallon tila ja ihmisyhteisö säästyvät, mutta se on vielä mahdollista, Mustonen sanoo.