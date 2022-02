"Nyt neuvotellaan vielä asein" – asiantuntijat eivät ole Ukrainan ja Venäjän neuvottelujen suhteen toiveikkaita

Ylen aamun haastattelemat asiantuntijat eivät ole toiveikkaita Ukrainan ja Venäjän suunniteltujen neuvottelujensuhteen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu jo viidettä päivää. Ukraina on suostunut neuvotteluihin Venäjän kanssa Valko-Venäjän rajalla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan ja Venäjän delegaatiot tapaavat ehkä jo tänään rajalla – ilman ennakkoehtoja.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ei ole neuvottelujen suhteen toiveikas. Sodan aikana pidetään yllä suoria ja epäsuoria yhteyksiä mahdollista sopimusta varten. Nyt neuvotellaan vielä asein.

– Kenelläkään ei pidä olla nyt harhauskoa, etteikö asioita nyt ratkaistaisi maastossa, Ukrainan tasangoilla. Neuvottelu tapahtuu aseilla. Ja se heijastuu tuloksen hakemiseen sinne neuvottelupöytään, arvioi Mika Aaltola.

– Venäjällä on vaadelista, joka on käytännössä Ukrainan antautuminen. Osapuolet ovat hyvin kaukana toisistaan, ja neuvottelujen lopputulosta ratkaistaan aseilla, toteaa Aaltola.

Sama arvio on Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opetusryhmän johtaja, everstiluutnantti Jukka Heinäsellä.

– Tilanne on kesken sotilaallisesti. On aivan liian aikaista, että olisi päästy asetelmiin, jossa voisi hakea hyötyä sopimusteitse, sanoo Jukka Heinänen.

"Ydinaseet eivät unohtaneet meitä, vaikka me unohdimme ne."

Uutistoimistojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt ydinasejoukot hälytystilaan. Mika Aaltola muistuttaa, että Venäjä on vuosien varrella muuttanut ydinasedoktriiniaan ja harjoitellut erilaisia ydinaseskenaarioita suhteessa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

– Ydinaseilla on uusia käyttömuotoja, ja se tulisi pitää mielessä. Mutta se ei anna aihetta paniikkiin. Ydinaseet ovat olemassa. Ne eivät ole unohtaneet meitä, vaikka me ne unohdimme. Nyt pitää palauttaa mieleen ydinasetasapainon keskeiset elementit, toteaa Aaltola.

Myös Jukka Heinänen näkee ydinasevalmiudesta viestimisen painostuksena.

– Ei ole mitään viitteitä, että tehostettu valmius olisi jotain konkreettista. Kyllä se nähtäisiin, jos olisi ohjusten siirtoja ja lastauksia jonnekin. Mielestäni tämä on jatkumo Putinin puheesta, jossa hän muistutti että Venäjällä on ydinase. Käsittääkseni Yhdysvallatkin on sanonut, etteivät he ole nostaneet valmiututtaan, mikä sinällään on puhetta, koska valmiustason säätely ei tarvitse julkisia julistuksia, arvioi Heinänen.

Sota etenee - Putinin lähipiirin reaktioita kannattaa tarkkailla

– Sota etenee ja ollaan viidennen päivän aamussa. Joka puolella Ukrainaa käydään torjuntataisteluita. Ukraina on siirtynyt sissisotaa muistuttavaan asemaan. Venäjä etenee tietä pitkin ja Ukraina iskee niillä keinoilla kuin mahdollista on, kuvailee Aaltola.

Ukrainan puolustuksen on arvioitu kestäneen yllättävän hyvin Venäjän hyökkäystä, vaikka virallinen liikekannallepano tapahtui hyvin myöhään.

– On ollut yllättävää, että Ukraina pystyi ottamaan kaappausluonteisen hyökkäyksen hyvin laajalla rintamalla. Vaikka tuli aluemenetyksiä, he ovat pystyneet ottamaan asemiaan takaisin. Jos liikekannallepanon myötä saadaan lisää voimia ja hyvin organisoitua, on hyvin todennäköistä, että Ukraina kestää hyökkäystä pitkään, arvioi Jukka Heinänen.

Heinänen nostaa kuitenkin esille, että sotavoimien kestämisen lisäksi myös siviilien jaksamisella on merkitystä.

– Kun nopea kaappaus ei toiminut, Venäjä on siirtymässä piiritysluontoiseen hyökkäykseen. Kiova yritetään eristää. Kysymys on, kuinka kansa kestää. Nyt Venäjä iskee yhteiskunnalle tärkeisiin kohteisiin, kuten voimaloihin. Ne vaikuttavat suoraan kansalaisiin. Jossain vaiheessa sekin alkaa tuntua tilanteessa, pohtii Heinänen.

Ukrainan presidentti Zelenskyi päätti jäädä Kiovaan, vaikka hän on Venäjän ykköskohde. Yhdysvallat kehotti Zelenskyiä siirtymään Länsi-Ukrainaan, millä olisi pyritty takaamaan hallinnon jatkuvuutta. Zelenskyin jäämisellä pääkaupunkiin on kuitenkin ollut valtava merkitys informaatiosotaan, arvioi Aaltola.

– Informaatiosodassa Ukraina on niskan päällä. Se on saanut maailman tukea. Helsingissäkin 10 000 ihmistä oli viikonloppuna liikkeellä, viittaa Aaltola viikonlopun Ukrainaa tukeviin mielenosoituksiin.

Aaltolan mukaan kannattaa tarkkailla, kuinka Putinin lähipiirissä tilanteeseen reagoidaan.

– Putinin hallinto on hyvin eristyksissä, pitkän pöydän eri päissä. On huomiota herättävää, että Putinin lähipiiri on hyvin suppea. Se pitää muistaa, ettei Venäjällä valta vaihdu kaduilla, se vaihtuu Kremlin käytävillä ja sitä kannattaa seurata, kuinka lähipiirin ulkopuolelle jääneet kokevat tilanteet, pohtii Aaltola.

Jukka Heinänen arvioi, että Venäjän hyökkäyksen lopullisia tavoitteita on liian aikaista arvioida.

– Lähipäivinä Kiovaa lähdetään eristämään, samoin Harkovaa. Tai sitten Harkova kierretään. On aivan liian aikaista arvioida tavoitteita tai lopputuloksia, sanoo Heinänen.

Aaltola muistuttaa Putinin kirjoituksessaan sanoittamista tavoitteista viime vuodelta.

– Venäjän kolmen heimon yhdistäminen, eli Ukrainaan koskien Ukrainan liittäminen jollain tapaa Valko-Venäjän ja Venäjän valtioliittoon. Mikä sitten on minimitavoite? Se liittyy Itä-Ukrainaan, ehkä Venäjä voi kasvojaan menettämättä tyytyä minimitavoitteeseensa. Mutta maksimitavoite on vielä Venäjän mielessä, arvioi Aaltola.

