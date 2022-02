Pieni lapsi löytyi kuolleena rantavedestä Tampereella – äidille tuomio lapsensurmasta syyntakeettomana

Viime toukokuussa lapsensa surmannut nainen on tuomittu lapsensurmasta syyntakeettomana. Pirkanmaan käräjäoikeus antoi päätöksensä maanantaina.

Lapsensurmaa koskevan säännöksen mukaan nainen, joka on synnytyksestä johtuvassa uupumuksessa tai ahdistuneisuudessa surmannut lapsensa on tuomittava lapsensurmasta vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Tämä säännös koskee vain tilanteita, joissa uupumus tai ahdistus on seurannut synnytyksestä.