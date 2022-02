Rahaa, tarvikkeita, kuljetuksia – yritysten auttamishalu heräsi, ja käynnissä on jo operaatioita työntekijöiden perheenjäsenten saamiseksi Suomeen

60 omaista tulossa Pietarsaareen

– Me kokosimme viime viikon lopulla meillä työskentelevät ukrainalaiset työvuorojen jälkeen yhteen ja kysyimme, haluavatko he apua. Heidän huolensa oli tietysti suuri ja he halusivat, kertoo Snellman lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman .

"Työkavereita halutaan auttaa"

– Meillä on hyvin tarkka tieto tällä hetkellä, minkä verran ja missä työntekijöidemme perheenjäseniä on. Osa on jo matkalla rajalle, osa on joutunut kääntymän takaisinkin.