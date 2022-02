Tullin on nyt tulkittava, onko Venäjälle menevä tuote pakotelistalla – nyt syynätään tavaraa, jota voisi hyödyntää sodassa

EU:n säätämät vientipakotteet koskevat muun muassa sotilasteknologiaan käytettäviä tavaroita. Käytännössä on kuitenkin tulkinnanvaraista, mitkä tavarat kuuluvat pakotteiden alaisiksi.

– Siellä on esimerkiksi diesel-moottoreita, jotka voi arkisessa elämässä yhdistää johonkin muuhun kuin sotilaskäyttöön. Mutta ne ovat potentiaalisia sotilaskäyttöön käytettäviä tuotteita, sanoo Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit .

Pakotteet hiljensivät Vaalimaan

– Kun tulliselvitysjärjestelmistä löytyy kohde, jonka epäillään kuljettavan rajoitusten alaista tavaraa, se pysäytetään ja me alamme selvittää tilannetta. Silloin tarkastamme kaikki lastit, kertoo Mäkelä.

– Jos lasti voidaan yhdistää johonkin henkilöön tai rahoituslaitokseen, joka löytyy pakotelistalta, niin silloin me tarkastemme myös tuontipuolelta tulevia kuormia, Anna Mäkelä kertoo.

Jos tuote jää haaviin, se palautetaan

Tulli on laskenut, että pakotteiden alaisia tuotteita on määrällisesti noin 6,9 prosenttia Suomen Venäjän-viennistä.

– Prosentuaalisesti määrä ei ole valtavan suuri, mutta kyllä tällä vaikutusta etenkin yksittäisten yritysten liiketoimintaan on. Kiusallaan näitä ei ole asetettu, vaan niillä on selkeä tavoite, Rakshit sanoo.

Suomen vienti Venäjälle on ollut noin 3,7 miljardia euroa vuodessa. Tulli on laskenut, että uusien pakotteiden alla viennistä on noin 250 miljoonan euron edestä tavaraa.