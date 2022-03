Ukrainaan hyökkää pahamaineisia tšetšeenijoukkoja, epämääräisiä palkkasotureita ja varusmiehiä – kaikki ovat törmänneet murhaavaan vastarintaan

Venäjän kotirintamalla vaikeinta on kestää sitä, että varusmiehiä alkaa kuolla taisteluissa. Ukraina hyödyntää propagandassaan taidokkaasti venäläisten huolta omaisistaan.

Ukrainaan hyökänneiden venäläisjoukkojen taistelevan kärjen muodostavat ensilinjan yksiköissä palvelevat sopimussotilaat. He ovat hyvin koulutettuja ja varustettuja ammattisotilaita.

Kuitenkin samaan aikaan Ukrainan sotapropagandassa leviää kuvia vangituista hyökkääjistä, jotka vaikuttavat pikemmin varusmiehiltä kuin ammattisotilailta.

Varusmiesten joutuminen taisteluihin Ukrainassa saattaa olla merkittävä Venäjän kotirintamaa horjuttava ilmiö.

Ukrainan hallinto ja sotilaat ovat Venäjän hyökkäyksen ensimmäisestä päivästä lähtien jakaneet lukuisia videoita ja kuvia vangituista venäläissotilaista. Sotilaiden iästä, varusteista ja käyttäytymisestä voi tehdä varovaisia johtopäätöksiä.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo sanoo, että arvio Venäjän taistelujoukkojen kärjestä ei ole muuttunut. Pääosan taisteluista hoitavat sopimussotilaat.

– Sotavankien joukossa on kuitenkin ollut parikymppisiä, vähän koulututettujen varusmiesten oloisia sotilaita, Mäkitalo sanoo.

Sotilasprofessori Janne Mäkitalo. Kuva: Ruotuväki/Juho Lehtonen

Vaikka varusmiehiä tuskin käytetään hyökkäysten kärjessä, on täysin mahdollista, että heitä on joutunut taisteluun. Sotilasasiantuntijat arvioivat ympäri maailman, että Venäjän huoltolinjat ovat paikoin venyneet pitkiksi, jopa äärimmilleen. Tilanne altistaa huoltokolonnat Ukrainan joukkojen yllätyshyökkäyksille, jolloin taisteluun voi joutua myös varusmiehiä.

Vaikutusvaltainen venäläisjärjestö Sotilaiden äidit on esittänyt väitteitä, että Venäjä on siirtänyt Ukrainaan vähän koulutettuja varusmiehiä (siirryt toiseen palveluun). Varusmiesten käyttäminen sodassa on merkittävä sisäpoliittinen asia, sillä jo Neuvostoliiton käymästä Afganistanin sodasta 1979–1989 lähtien venäläiset ovat suhtautuneet kriittisesti asevelvollisten kuolemiseen ja vammautumiseen sodissa.

Kaksi Tšetšenian sotaa 1990- ja 2000-luvuilla merkitsivät Venäjällä käännekohtaa, sillä varusmiesten kuoleminen sodissa alkoi käydä Venäjän kansalle kestämättömäksi. Tämän seurauksena ja osana asevoimien modernisointiprojektia Venäjä siirtyi sopimussotilasjärjestelmään.

Asepalveluksen päätteeksi osalle varusmiehistä tarjotaan mahdollisuutta siirtyä asevoimien palkkalistoille. Sopimukseen päätyvä sotilas on jo täysin koulutettu ja ottaa ainakin jossain määrin tietoisesti riskin mahdollisesta haavoittumisesta ja kuolemisesta sotatoimissa.

Omaisten pelko propaganda-aseena

Ukraina on sotapropagandassaan käyttänyt hyväkseen venäläissotilaiden omaisten pelkoja. Propagandan rujompi ilmentymä on sotavangeista kuvatut videot, joiden aiheuttama sympatiahyöty Ukrainalle on kyseenalainen. Toisaalta ne varmasti lietsovat huolta venäläissotilaiden omaisissa.

Ukrainan yksi taidokkaimmista propagandateoista on puhelinlinjan avaaminen venäläissotilaiden omaisille. Linjan kautta venäläiset voivat tiedustella Ukrainalta heidän omaistensa kohtaloa.

Vaikka linjan voi nähdä myös aidosti humaanina tekona, se on samalla erinomainen keino vaikuttaa Venäjän kotirintaman asenteisiin. Lisäksi Ukrainan asevoimat voivat saada linjan avulla hyödyllistä tiedustelutietoa.

Pahamaineinen kansalliskaarti valmiudessa

Julkisten lähteiden tiedustelua ja tutkivaa journalismia harjoittava Bellingcat-järjestö ilmoitti 8. helmikuuta 2022, että Ukrainan vastaisella rajalla Venäjän puolella oli havaittu ajoneuvo (siirryt toiseen palveluun), joka rekisterikilven perusteella kuului Venäjän kansalliskaartille.

Hieman harhaanjohtavasta nimestään huolimatta Venäjän kansalliskaarti on puolisotilaallinen eliittijoukko, jota ei käytetä ensilinjan taistelujoukkona. Sitä on luonnehdittu Vladimir Putinin yksityisarmeijaksi, sillä se on suoraan presidentin komennossa.

Venäjän kansalliskaartin joukkoja kuvattuna Moskovassa järjestetyssä seremoniassa. Kuva: Vladimir Gerdo / Getty Images

Mäkitalon mukaan olisi erittäin huolestuttava merkki, jos Ukrainan puolella tehtäisiin havaintoja Venäjän kansalliskaartin joukoista.

Kansalliskaartin tehtäviin kuuluu poliittisen opposition, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen toiminta. Juuri tämänkaltainen joukko saattaa aloittaa väkivaltaiset ”puhdistukset” Venäjän miehittämillä alueilla.

– Kun muistetaan se Putinin todella jäätävä puhe natsismin kitkemisestä Ukrainassa, niin kansalliskaartin ilmestyminen ei kyllä olisi lupaava merkki, Mäkitalo sanoo.

Se on varmaa, että Ukrainan rajalla havaitut kansalliskaartin joukot eivät ole normaalia taktista reserviä, jota tarvittaessa siirrettäisiin etulinjaan.

– Kyse voi olla joukkojen omasuojastakin, mutta varmaankin kyse on operaation seuraavaan vaiheeseen varautumisesta, Mäkitalo sanoo.

Tšetšeeneillä raaka ja häikäilemätön maine

Venäjälle kuuluvan Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov ilmoitti lauantaina, että tšetšeenijoukkoja osallistuu taisteluihin Ukrainassa.

Foreign Policy -lehden mukaan Venäjä on käyttänyt tšetšeenijoukkojen kuvia myös psykologisen sodankäynnin välineenä (siirryt toiseen palveluun) pelotellakseen ukrainalaisjoukkoja. Mahdollinen pelotevaikutus perustuu siihen, että Venäjän asevoimiin kuuluvilla tšetšeenijoukoilla on maine brutaalin häikäilemättöminä sotilaina.

– He ovat äärimmäisen häikäilemättömiä joukkoja, tavallaan vierastaistelijoita. Heillä ei ole minkäänlaista veljeskansamaista yhteyttä tai positiivista asennetta ukrainalaisiin, Mäkitalo sanoo.

Tällaisten joukkojen käyttämisen on pelätty tarkoittavan sitä, että sota muuttuu entistä raaemmaksi.

Ukrainan hallinnon esittämien väitteiden mukaan ukrainalaisjoukot kuitenkin tuhosivat lauantaina ”tšetšenialaisen eliittijoukon” Kiovan pohjoispuolella.

Tšetšeniassa on myös omat Venäjän kansalliskaartin yksikkönsä, joiden ensisijainen tehtävä ei ole taistella etulinjassa. Toistaiseksi pelkän huhun asteella ovat väitteet, joiden mukaan yksi Tšetšenian kansalliskaartin maineikkaista komentajista, Magomed Tushaev, olisi kuollut taistelussa Ukrainassa.

Sekä Venäjä että Ukraina käyttävät jokaisen tilaisuuden propagandan levittämiseen kaikissa kanavissa, joten tämän kaltaisiin väitteisiin on suhtauduttava kriittisesti.

Lauantaisista tapahtumista Kiovan pohjoispuolella tiedetään, että Buchan kaupungissa ukrainalaiset onnistuivat tuhoamaan kymmenittäin Venäjän joukkojen ajoneuvoja hyvin toteutetussa iskussa. Venäläisajoneuvojen massiiviset vauriot viittaavat Mäkitalon mukaan siihen, että niihin kohdistui ilmaisku.

Kuvien perusteella tuhot ovat niin laajoja, että kyseessä voi olla myös yhdistetty tykistöisku ja ilmaisku tai vielä laajempi yhteisoperaatio. Hyökkäyksen jäljistä päätellen iskussa on myös kuollut ja haavoittunut paljon venäläissotilaita.

CNN on ilmoittanut, että se on vahvistanut jälkitilanteesta kuvatun videon (siirryt toiseen palveluun) aitouden. Tuhottujen joukkojen alkuperästä tiedetään kuitenkin vain se, että ne kuuluvat Venäjän asevoimiin.

Venäjän tukemilla Ukrainan itäosien kapinallisilla on myös omat joukkonsa, jotka osallistuvat hyökkäykseen Ukrainassa. Näissä joukoissa on palvellut suomalaisiakin vapaaehtoisia.

Kapinallisjoukot eivät ole saavuttaneet Venäjän tuellakaan merkittävää menestystä torstaina alkaneessa hyökkäyksessä.

Palkkasoturijoukkoja liikkeellä Ukrainassa

Venäläisten joukoissa taistelee myös niin sanottujen ensilinjan sopimussotilaiden lisäksi useita erilaisia eliittiyksiköitä. Näiden lisäksi on havaintoja erilaisista sabotaasi- ja soluttautumisoperaatioista, joihin osallistuneiden joukkojen alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa.

Sodan aattona 23. helmikuuta The New York Times uutisoi, että Itä-Ukrainassa olisi tällaisia tunnuksettomia joukkoja tekemässä valmisteluja hyökkäystä varten (siirryt toiseen palveluun).

Brittiläinen The Times puolestaan kertoi maanantaina, että Kiovassa toimisi 400 venäläistä Wagner-ryhmän palkkasoturia, joiden tehtävänä on murhata Ukrainan presidentti (siirryt toiseen palveluun) Volodymyr Zelenskyi.

The Times ei erittele uutisensa lähteitä, joten uutista on pidettävä vahvistamattomana. Lehden mukaan Kiovassa julistettu ankara ulkonaliikkumiskielto liittyisi juuri tämän uhan torjumiseen.

Luotettava suomalaislähde vahvistaa Ylelle, että ulkomaisten tiedusteluarvioiden mukaan Ukrainassa toimii Venäjän puolella palkkasotilaita, jotka eivät kuulu Venäjän asevoimien organisaatioon. Lähteen mukaan nimenomaan Wagnerin osallistumisesta sotaan olisi saatu tietoja.

Esimerkiksi Kiovasta on jaettu runsaasti videokuvaa tilanteista, joissa Ukrainan asevoimat väitetysti ottavat yhteen Venäjän soluttautujien kanssa. Väitteiden todenperäisyydestä on erittäin vaikea päästä selvyyteen.

Kaupungissa on kuitenkin käyty aseellisia yhteenottoja sodan ensipäivistä lähtien. Laukaustenvaihdosta on raportoitu jopa varsin lähellä hallintokortteleita. Joka tapauksessa Ukrainan asevoimat ovat todistetusti onnistuneet torjumaan myös erikoisjoukkojen hyökkäyksiä Kiovan alueella.

Ukraina on yllättänyt vastarinnallaan Venäjän

Palava venäläinen panssarivaunu Luhanskin alueella lauantaina. Kuva: Anatolii Stepanov / AFP

Viidennen sotapäivän vaihtuessa kuudenneksi on jo selvää, että Venäjän hyökkäys ei ole sujunut suunnitelmien mukaan. Venäjän kärsimistä tappioista ei ole tarkkaa tietoa, mutta viitteitä hyvinkin raskaista menetyksistä on olemassa.

Sotilasprofessori Mäkitalo näkee, että Venäjällä on vielä varaa ammattisotilaista koostuviin lisäjoukkoihin.

– Nyt kun Venäjän voima selvästi on ehtymässä, minun on vaikea nähdä, että joukkoja korvattaisiin varusmiesyksiköillä.

Täydennyksiä voi Mäkitalon mukaan odottaa pikemmin Valko-Venäjän ja Tšetšenian joukoista.