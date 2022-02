Rahallinen tuki keräyksiin on tässä vaiheessa paras tapa auttaa ukrainalaisia, neuvoo Suomen Punainen Risti

Suomalaisten solidaarisuus ukrainalaisia kohtaan näkyy. Materiaalikuljetusten saaminen perille Ukrainaan on vaikeaa.

Ukrainan kansa tarvitsee konkreettista apua, ja moni suomalainenkin haluaa auttaa. Rahallinen apu on tässä vaiheessa tärkein ja toimivin tapa, painottaa Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski Ykkösaamun ja Ylen aamun haastatteluissa.

– Koordinoimattoman materiaalisen avun antaminen voi hankaloittaa avun tarjoamista. Ymmärrän, että ihmiset haluaisivat antaa materiaalia, jota heillä on saatavilla, mutta se ei välttämättä ole tarpeellista. Sitä on myös vaikea toimittaa paikan päälle, jos ei ole väylää valmiina. Sen lisäksi jakelu ja varastointi vievät paljon resursseja. Rahallinen tuki keräyksiin on tässä vaiheesssa paras tapa auttaa, sanoo Saarikoski.

Suomalaisten solidaarisuus ukrainalaisia kohtaan näkyy, ja ihmiset ottavat paljon yhteyttä, kertoo Tiina Saarikoski. Hän pohtii, että tilanne on tuonut hädän ja huolen lähelle, mikä saa monet pohtimaan myös omaa tilannetta.

– Ihmiset miettivät, että me voisimme olla tässä tilanteessa itse. Silloin toivoisimme, että meitä myös autettaisiin, kuvailee Saarkoski.

Lähes neljäsataatuhatta ukrainalaista on paennut kodeistaan sodan alettua. Tiina Saarikoski kuvailee kriisin mittakaavaa todella suureksi.

– Todella suuria määriä ihmisiä on lähtenyt liikkeelle, mikä oli odotettavissakin. Ihmiset hakevat turvaa maan rajojen ulkopuolelta sekä maan sisältä, kuvailee Saarikoski.

– Puolan Punainen risti on aktiivisesti auttamassa, kun ihmiset saapuvat rajalle. Esimerkiksi avustamassa hätäapumajoituksen järjestämisessä viranomaisten kanssa. Ukrainan puolella avun antaminen on vaikeampaa, kertoo Saarikoski.

Ukrainan paikallinen Punainen risti on jo vuodesta 2014 asti toiminut yhdessä kansainvälisen Punaisen ristin kanssa. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut.

– Vielä reilu viikko sitten humanitaarisen avun tarjoaminen keskittyi Ukrainan itärajalle, kontaktilinjan molemmin puolin. Nyt tilanne on muuttunut ja apua tarvitaan koko Ukrainan alueella. Avun antaminen on äärimmäisen vaikeaa turvallisuustilanteen takia. Aikaisemmin materiaalista apua hankittiin itärajalle muualta Ukrainasta, nyt sitä on tuotava maan ulkopuolelta, kuvailee Saarikoski.

Apua tarvitaan perusasiosissa

– On ihmisiä, jotka ovat viettäneet päiviä kellareissa, bunkkereissa, pommisuojissa, metro-asemilla. Sinne avun toimittaminen on tärkeää, he tarvitsevat perustarpeita kuten ruokaa, juomaa hygieniaa, kuvailee Saarikoski.

Toinen apua tarvitseva ryhmä ovat pidemmällä pakoon lähteneet ihmiset.

- He pakenevat joko Ukrainan sisällä tai rajojen ulkopuolelle. He tarvitsevat suojan, turvallisen paikan. He ovat joutuneet jättämään taakseen läheisiä ja kotinsa, se on henkisestikin vaikea paikka, sanoo Saarikoski.

YK arvioi aiemmin, että Ukrainan humanitaarinen tilanne heikkenee nopeasti. Pulaa on käteisestä ja polttoaineesta. Tilanne huononee koko ajan, Saarikoski toteaa.

– Kaupat eivät ole auki. Vaikka olisi rahaakin, ei ole paikkaa mistä ostaa. Sairaalat varmasti tarvitsevat täydennystä, lääkkeitä ja lääkinnällisiä materiaaleja. Mutta kuljetukset ovat vaikeita, sanoo Saarikoski.

Punainen risti muistuttaa myös sodan säännöistä. Siviileihin ei saa kohdistaa hyökkäyksiä. Venäjän joukot ovat viikonloppuna ampuneet myös asuinalueille, alueille, joissa ei ole sotilaallista infrastruktuuria.

– Tämä on kansainvälisen oikeuden sääntöjen vastaista. Siviilejä tulisi suojella kaikin tavoin, myös siviili-infrastruktuuria kuten sairaaloita. Niitä kohtaan ei saisi hyökätä, sanoo Suomen SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Saarikoski.