Leikistä tulikin totta

Ei aivan samanlainen kuin hahmonsa

Zelenskyi on opiskellut kauppakorkeakoulussa lakimieheksi, mutta aloittanut uran viihteen parissa jo opiskeluaikoina. Zelenskyi on tuottanut ja osallistunut lukuisiin tv-tuotantoihin. Hän muiden muassa voitti Ukrainan Tanssii tähtien kanssa -kilpailun tanssija Olena Shoptenkon kanssa vuonna 2006.

Zelenskyi on ansainnut omaisuutensa tuotantoyhtiöllä, joka on Kansan palvelija -sarjan lisäksi tuottanut monia muita menestyneitä ohjelmia sekä Ukrainassa suosittuja Kvartal 95 -komediakiertueita.

Presidentti Zelenskyi on naimisissa arkkitehti–käsikirjoittaja Olena Zelenskan kanssa. Heillä on kaksi lasta.

"Pellestä" presidentiksi

Piikki Venäjän ihon alla

Väite on erikoinen, sillä todellisuudessa Zelenskyi on venäjänkielinen juutalainen, ja saksalaiset tappoivat hänen sukulaisiaan toisessa maailmansodassa.

Sotajohtaja somen aikakaudella

Viime päivinä Zelenskyi on näkynyt uutisissa eri puolilla maailmaa. Hän on yrittänyt neuvotella Venäjän johdon kanssa ja vedota Venäjän kansaan. Hän on ilmaissut ukrainalaisten hätää ja pyytänyt apua länsimailta. Hän on uhmannut Venäjän aggressiota ja kannustanut ukrainalaisia jatkamaan puolustautumista.