Ylen kysely: kymmenet kansanedustajat kokevat joutuneensa hybridivaikuttamisen kohteeksi

Vihreiden Hassi: Vaikuttaminen on tepsinyt ehkä joihinkin edustajiin

Suuren valiokunnan puheenjohtaja, vihreiden Satu Hassi vastasi kokeneensa vaikutusyrityksiä masinoiduissa sähköpostikampanjoissa, joissa on kiistetty koronaviruksen olemassaolo, vastustettu koronarokotuksia sekä EU:n elvytyspakettia.

– Kyllä se ehkä osaan edustajista on vaikuttanut, Hassi arvioi Ylen haastattelussa.

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin muistuttaa, että on vaikea vetää rajaa, koska elvytyspaketin tai koronaviruksen vastaisten toimien kyseenalaistaminen on normaalia poliittista keskustelua.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Hassin mukaan osalta samoja lähettäjiä on tullut lisää viestejä. Niissä on kuvailtu fasistien pitävän valtaa Ukrainassa ja kirjoitettu, että on oikein, kun Venäjä lähtee vapauttamaan Ukrainaa fasisteista.