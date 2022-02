Espoolaisäiti perusti auttamisoperaation, joka paisui hetkessä valtavaksi – koossa kolme pakettiautollista tavaraa, paluukyydissä Suomeen pakolaisia

Maanantai-iltapäivään mennessä ryhmässä oli jo noin 25 000 jäsentä. Nyt Westerlundin olohuone on täynnä erilaista lahjoitustavaraa, jotka on tarkoitus maanantain aikana käydä läpi ja pakata kaikki tarpeellinen illalla kolmeen pakettiautoon.

Operaatio Toivon suosio on ylittänyt Westerlundin odotukset.

– Noin sadan kilometrin päässä Varsovasta on kirkon leirikeskus, jossa on yli 200 pakolaista. Siellä on muun muassa yhden ukrainalaisen lastenkodin lapset, jotka ovat tulleet pelkissä päällysvaatteissa rajan yli, Westerlund sanoo.