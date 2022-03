Lapinporokoirat Uula ja Kiri saavat fanipostia ulkomaita myöten – Lapissa suositaan kotimaisia koirarotuja

Rovaniemellä asuvat inarilaislähtöiset Roosa Kukkola ja Petteri Morottaja hankkivat liki viisi vuotta sitten ensimmäisen yhteisen koiran. Morottajalle rotuvalinta oli päivänselvä: poronhoitajaperheen kasvattina hän oli tottunut siihen, että kotona on aina nimenomaan porokoira, ja niiden luonteesta oli lämpimiä muistoja.

– Minä taas olin tottunut hieman isompaan ja pitempikarvaiseen koiraan. Lapinporokoiran käytännölliset ominaisuudet vakuuttivat kuitenkin minutkin siitä, että tämä on juuri meille sopiva rotu, Kukkola kertoo.

Viisi kotimaista rotua Lapissa kymmenen suosituimman joukossa

Kennelliiton puheenjohtaja Harri Lehkonen kertoo, että lapinporokoira ei ole muualla yhtä suosittu kuin se on kotiseuduillaan Lapissa. Hänen mukaansa historialliset käyttötarkoitukset, mutta myös maantieteelliset olosuhteet vaikuttavat koirarotujen suosioon alueittain. Lapinporokoira on kehittynyt saamelaisten poronhoidon myötä poropaimennukseen.

Miellyttämisenhaluinen lapinporokoira sopii aktiiviselle luontoihmiselle

Tänä päivänä Kukkolan ja Morottajan perheeseen kuuluu kaksi lapinporokoiraa, kun nelivuotias Uula sai kaverikseen 8-vuotiaan kodinvaihtaja Kirin. Rotuvalintaan pariskunta on ollut enemmän kuin tyytyväinen, sillä lapinporokoira on varsin miellyttämisenhaluinen, fiksu ja nopea oppimaan.

– Uula ja Kiri on todella kiintyneitä omiin ihmisiin ja meillä on ihan mahtava luottamussuhde koirien kanssa. Ne luottavat meihin ja me heihin.