Suomen tuulivoimakapasiteetti on yli 16-kertaistunut 10 vuodessa – eläkeyhtiöt, kunnat ja myös osuuskauppa rynnistäneet suuriksi omistajiksi

Kuluneet 10 vuotta ovat olleet huippukiivaita tuulivoimaloiden rakentamisvuosia. Suomen tuulivoimakapasiteetti on yli 16-kertaistunut 10 vuodessa ja samalla suurimpien omistajien kärkikymmenikkö on vaihtunut lähes kokonaan. Eläkeyhtiöt, kunnat ja myös osuuskauppa ovat rynnistäneet suuriksi omistajiksi.

Osuuskauppa on kapasiteetilla mitattuna jo Suomen kolmanneksi suurin tuulisähkön tuottaja Gigawatti-yhtiöllään. Sen edellä ovat Taaleri Energia Funds ja ykkösenä eläkeyhtiöiden Elon, Veritasin ja Valtion eläkerahaston yhdessä omistama Exilion Tuuli. Valtion eläkerahastolla on myös muita tuulivoimasijoituksia.

Timo Löyttyniemi on Valtion eläkerahaston toimitusjohtaja.

Muuten kärkipää muodostui nytkin keulilta löytyvistä yhtiöistä, kuten Taaleri ja EPV. Toisin oli 2011. Silloin ykkösenä oli Innopower, joka oli PVO:n omistama yhtiö ja jonka toiminta on jo ajettu alas. Kakkosena oli Suomen Hyötytuuli ja kolmosena Rajakiiri.

Mankala-periaate jyllää

Omistajien ideana on saada mahdollisimman edullista sähköä ja vähentää riippuvuutta sähköpörssin hintavaihteluihin.

Halosen mukaan S-ryhmä on yksi Suomen suurimmista sähkönkäyttäjistä ja sähkö on osuuskaupoille merkittävä kuluerä.

– Investoinnit tuulivoimaan on yksi keino hillitä omia sähkökustannuksia

– Simon Sarvisuon puiston valmistumisen jälkeen saamme tuulivoimasta noin 80 prosenttia koko ryhmän käyttämästä sähköstä. Tavoite on, että Sarvisuon 27 tuulivoimalaa ovat juhannukseen mennessä täydessä iskussa, Halonen sanoo.

Puolet ulkomaisia

Suurimmat tuuliyhtiöt ovat kotimaisia, mutta kokonaisuudessaan tuulipuistojen omistuksesta liki puolet on ulkomaisissa käsissä kapasiteetilla mitattuna.

– Suomi on ollut hyvä kohde tuulivoimalahankkeiden osalta viime vuosina. Uskotaan, että näin on myös tulevaisuudessa. Suomen energiantuotannosta noin kymmenen prosenttia tuotetaan tuulivoimalla ja odotukset on, että se kasvaa siitä edelleen hyvin merkittäväst, ehkä tuplaantuu muutaman vuoden aikana, Löyttyniemi arvioi.