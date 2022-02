Raumalla alkoi ensimmäisen autolautan rakentaminen Tasmaniaan

Raumalla rakennetaan kaksi samanlaista Spirit of Tasmania -alusta.

Uusista aluksista tulee ympäristöystävällisiä. Valmistuttuaan ne ovat eteläisimpiä pelkästään LNG:llä liikennöitäviä aluksia. Aluksissa on kaksoispolttoaineratkaisu, joten tarvittaessa sitä pystytään operoimaan myös muilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Pandemia sotki aluksi suunnitelmat

Alukset on tilannut Spirit of Tasmania ( TT-Line Company ), joka on merkittävä tekijä Australian ja Tasmanian välisessä meriliikenteessä.