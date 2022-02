Analyysi: Miten käy Thaimaan loman kun Siperian ylilennot peruuntuvat? Finnairille Venäjän lentokiellosta voi tulla koronaakin pahempi piina

Muutos Euroopan ja Aasian välisissä lentoyhteyksissä on raju, vielä viime viikolla Siperian ilmatilassa lensi päivittäin yli 600 lentoa, jotka kulkivat Euroopan ja Aasian väliä.

Lentoyhtiöt ovat salamannopeasti joutuneet laatimaan vaihtoehtoisia liikennesuunnitelmia. Finnairille se on merkinnyt Itä-Aasian lentovuorojen peruuttamista vähintään viikoksi Kiinaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan. Kukaan ei osaa sanoa, milloin lennot palaavat.

Lennoilla Bangkokiin, Phuketiin sekä Delhiin matkustajat voivat nyt katsella koneiden ikkunoista avautuvia Turkin Antalyan ja Alanyan kilometrien pituisia rantamaisemia. Venäjän ilmatilan kiertäminen turvallisesti on vienyt koneet täysin uusille reiteille, jotka samalla lisäävät matkaa jopa parilla tuhannella kilometrilla ja lentoaikaa tunnista kahteen.

Moni on ehtinyt varata kevääksi tai kesäksi Aasian-loman, lähes parin vuoden tauon jälkeen. Patoutuneesta matkustushalusta kertovat lentoyhtiöiden lisääntyneet varaukset, ja kesälle ennustettiin jo lähes pandemiaa edeltäviä matkustajamääriä. Uusi tilanne hämmentää. Onko edes moraalisesti oikein lähteä lomalle, jos samaan aikaan toisaalla Euroopassa käydään sotaa? Moni matkapäätöksen kuitenkin tekee.

Siperian ylilentojen kielto tuo asiakkaita Persianlahden lentoyhtiöille

Lentosulut siirtävät väistämättä matkustajia Persianlahden suurten yhtiöiden koneisiin, tai kiinalaisten ja japanilaisten yhtiöiden asiakkaiksi, jotka saavat edelleen lentää Siperian yli. Qatarilainen lentoyhtiö on jo vaihtanut Dohan ja Helsingin väliselle reitille 250-paikkaisen laajarunkokoneen, aiemmin lentäneen 130-paikkaisen matkustajakoneen tilalle.

Eurooppalaisille lentoyhtiöille Aasian-lentojen peruuntumiset ja reittimuutokset sattuvat hetkeen, jolloin yhtiöt ehtivät jo kertoa ensimmäisiä positiivisia viestejä kahteen vuoteen. Finnair arvioi tulosjulkistuksen yhteydessä puolitoista viikkoa sitten, että vuoden 2022 jälkipuolisko on toimintaympäristönä lähempänä pandemiaa edeltänyttä aikaa. Muuttunut tilanne on tehnyt tulevaisuuden ennustamisesta mahdotonta, ja yhtiö on peruuttanut aiemman ohjeistuksensa tälle vuodelle.