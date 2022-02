Auto täynnä lahjoituksia, bussi sotaa pakeneville, Suomeen saapuville perustarvikkeet – some yhdisti auttajat: “Uskoni ihmiskuntaan on alkanut palautua”

Budde-Laakso pitää kotipihallaan kuorma-autoa, johon lahjoittajat voivat tuoda tavaraa silloin, kun se heille sopii. Aikarajana on tiistai-ilta. Tavaraa on tosin kerääntynyt niin paljon, ettei kolmekaan kuljetusta taida riittää.

“Ei häntä voi estää menemästäkään”

Kirjoitus kosketti monia. Työntekijän oli tarkoitus lähteä kotimaahansa lautalla, mutta apua tarjottiin alle vuorokaudessa niin paljon, että Husu päätti antaa autonsa työntekijän käyttöön. Ukrainalainen mies on ollut Husulla töissä jo monta vuotta. Hän on parhaillaan Suomessa lomalla, ja tarkoituksena oli aloittaa työt kuukauden päästä.

Ukrainassa on ihmisiä, jotka ovat eläneet hyvinvoinnin keskellä, ja nyt heiltä on lähtenyt maa alta.

Kuljetusyrittäjä tarjoaa kaksi bussia kuskeineen pakolaisille

Auttamishalu yllättää

“Moni miettii, mitä jos tämä sattuisi omalle kohdalle”

Seurakuntapastori: Omaa halua tehdä jotain kannattaa vaalia

