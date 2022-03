Tällainen on Venäjän ydinaseiden arsenaali: etu Natoon yhdellä osa-alueella, Putinin "häiritsevä" retoriikka osa peliä

Venäjä on vahvistanut ydinpelotettaan viime vuosina erityisesti lyhyen kantaman ydinaseissa. Maan ydinaseista viime vuonna julkaistun raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Venäjä on pyrkinyt rakentamaan niillä osin vastapainoa Naton tavallisten joukkojen ylivoimalle.

Ydinaseet luokitellaan strategisiin (isoihin, pitkän kantaman pommeihin) ja taktisiin (pienempiin, myös taistelukentällä käytettäviin) ydinaseisiin. Venäjä on keskittynyt Yhdysvaltoja enemmän jälkimmäisiin, taktisiin ydinaseisiin. Venäjällä oli niitä viime vuonna arviolta 1 910.

Pienimpiä taktisia ydinaseita voi laukaista esimerkiksi lyhyen kantaman ohjusten avulla. Niiden pienuudesta puhuminen on kuitenkin harhaanjohtavaa aseiden räjähdysvoimaan nähden, yliopisto-opettaja Tapio Juntunen Tampereen yliopistosta sanoo.

Tällainen on Venäjän ja muun maailman ydinasearsenaali

Venäjä on uudistanut ydinasearsenaaliaan ahkerasti: noin yhdeksän kymmenestä ydinaseesta luokitellaan moderneiksi. Maan valmiudessa olevista ydinkärjistä noin puolet on ballististen ohjusten yhteydessä ja loput sukellusvene- tai lentotukikohdissa. Tarkkoja tietoja ei ole julkisesti saatavilla.

Ydinaseiden määrää on pyritty vähentämään kansainvälisesti kahdella eri sopimuksella. Toinen tähtää kaikkien ydinaseiden riisumiseen, toinen ydinasevaltioiden määrän rajoittamiseen.

Ydinaseiden määrää seuraavan Tukholman kansainvälisen rauhaninsituutin (Sipri) mukaan tulokset ovat olleet ristiriitaisia (siirryt toiseen palveluun) . Ydinkärkien kokonaismäärä on laskenut, mutta toisaalta käyttövalmiina olevien ydinkärkien määrä ei.

Noin 2 000 ydinkärkeä oli välittömässä valmiudessa eli ne voitaisiin laukaista jopa varttitunnin sisällä. Näitä ydinkärkiä on lähinnä Yhdysvalloilla ja Venäjällä.

Yhdysvallat ja Venäjä ovat muutenkin ylivoimaisesti suurimmat ydinasemahdit. Muut vakiintuneet ydinasevallat ovat Kiina, Ranska ja Iso-Britannia. Näiden lisäksi Intialla, Pakistanilla, Israelilla ja Pohjois-Korealla on ydinaseita.

Professori: Putin "puhuu ydinaseista häiritsevällä tavalla"

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti pian Ukrainaan hyökkäämisen jälkeen määräävänsä maan ydinasejoukot valmiustilaan. Monelle asiantuntijallekin on jäänyt epäselväksi, mitä ilmoitus käytännössä tarkoittaa.

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Juha Vuoren mukaan Putin on jo vuosia puhunut ydinaseista tavalla, joka poikkeaa totutusta.

– Putin on jo vuodesta 2013 lähtien muistutellut, että meillä on ydinaseita. Ja hän puhuu ydinaseista häiritsevällä tavalla kuin ne eivät olisi pelkkä pelote, Vuori sanoo.

"Merkitsisi todella ison kynnyksen ylittämistä, jopa Putinille"

Venäjän sotilasdoktriinin mukaan se voisi käyttää ydinaseita vastaiskuna tavanomaisiin tai joukkotuhoasein tehtyihin hyökkäyksiin tai kun valtion olemassaolo on uhattuna.

Taktisten ydinaseiden määrä ja presidentti Putinin koventunut retoriikka on herättänyt huolta siitä , voisiko Venäjä todella olla valmis käyttämään ydinasetta.

Ydinasepolitiikkaa tutkinut Tapio Juntunen muistuttaa, että ydinaseiden käytön kynnys on pysynyt ylittämättömänä yli 75 vuoden ajan. Siinä ajassa on nähty kuumia kriisejä ydinasevaltioidenkin välillä. Kynnys on äärimmäisen korkea – myös taktisten ydinaseiden kohdalla.