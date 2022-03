Tutkijat: Ydinaseilla uhkailu kesken sodan on uutta – Putinin tavat eroavat monista kylmän sodan neuvostojohtajista

Tätä seurasi sunnuntaina Putinin ilmoitus , että hän on määrännyt maan ydinasejoukot hälytystilaan. Venäjällä on maailman suurin ydinasearsenaali ja paljon ballistisia ohjuksia.

On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että Venäjä käyttäisi ydinaseitaan.

– Se mitä Putin on sanonut, ei vielä tarkoita, että hän olisi käyttämässä ydinaseita. Kyse on muistutuksesta, että Venäjällä on ydinaseita ja Naton ei pidä sotkeutua sotaan, Vuori rauhoittelee.