Mikkelin musiikkijuhlat vaatii Gergijeviä tuomitsemaan Ukrainan sodan – muutoin 30 vuotta kestänyt yhteistyö kapellimestarin kanssa päättyy

Silmukka venäläisen tähtikapellimestarin Valeri Gergijevin , 68, ympärillä kiristyy lännessä. Konserttitalo toisensa jälkeen on perunut Gergijevin tulevat konsertit, sillä hän kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin ja tukijoihin. Gergijevin vierailun ovat tähän mennessä peruneet muun muassa Wienin filharmonikot, Milanon La Scala-oopperatalo sekä Carnegie Hall New Yorkissa.

Nyt Gergijevin aseman kapellimestarina on kyseenalaistanut Mikkelin musiikkijuhlat. Gergijev on tapahtuman taiteellinen johtaja.

– Olemme yrittäneet tavoittaa Mariinski-teatterin johtoa ja Gergieviä. Olemme pyytäneet heiltä lausuntoa siihen, miten he itse suhtautuvat tilanteeseen, ja olemme antaneet selvästi ymmärtää, että mikäli he eivät tuomitse Venäjän valtion toimenpiteitä Ukrainassa, yhteistyömme ei voi jatkua, festivaalijohtaja Teemu Laasanen Mikkelin musiikkijuhlilta toteaa.

Manageri poisti Gergijevin tallistaan

Gergijevillä on läheiset suhteet Suomeen, sillä hän on toiminut jo lähes 30 vuotta Mikkelin musiikkijuhlien taiteellisena johtajana. Festivaalilla on esiintynyt vuosien varrella useita Pietarin Mariinski-teatterin kasvattamia tähtisolisteja, ja se on pitänyt tapahtuman tason korkeana.