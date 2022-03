"Emme olisi halunneet lähteä, mutta emme halua elää sodan alla", sanoo Olga Eyevleva – Ilkka Pulkkinen ja moni muu avaa nyt kotinsa Ukrainasta pakeneville

Eyevleva on matkalla vanhempiensa, siskonsa ja 14-vuotiaan poikansa kanssa. Perheen määränpäänä on Oulu, jossa odottaa Ilkka Pulkkisen järjestämä majoitus. Perheen miehet jäivät Dniproon.

– Myös sukulaisiamme ja tuttavia jäi sinne pitämään silmällä taloamme sen, mitä voivat. Toivon, että Dnipro pysyisi ehjänä. Tämä kaikki on kuin pahaa unta, kuin painajaista josta ei voi herätä, Eyevleva sanoo.

Matkan varrella Eyevlevan perhe on majoittunut muun muassa mökissä muutaman kymmenen kilometrin päässä Puolan rajalta Lvivin alueella. Majapaikassa asui Eyevlevan perheen lisäksi mökin omistaja ja paikalla oli myös kaksi vartijaa.

Eyevlevan mukaan seutu oli rauhallinen, mutta silti ihmisissä on näkynyt paniikin merkkejä. Sodasta ovat muistuttaneet toisinaan soivat ilmahälytyssireenit.

Matkaa on sävyttänyt jatkuva epävarmuus. Rajan yli päässeet tuttavat kertoivat etukäteen, että Puolaan pääsyä on saattanut joutua odottamaan jopa kolme päivää. Jo keskiviikkoaamuna perhe pääsi kuitenkin rajan yli Puolaan. Sieltä matka jatkuu kohti Suomea.

Oululaismies yrittää auttaa ukrainalaisperheitä Suomeen

lkka Pulkkinen odottaa Eyelvevan perhettä Oulussa. Hän auttaa parhaillaan viittä tuntemaansa perhettä Ukrainasta Suomeen. Eyevlevan perheen lisäksi tulossa on perhe Harkovan alueelta, kaksi perhettä Kiovasta ja perhe Luhanskin alueelta.

Pulkkisen mukaan Puolan rajalle pyrkiviä on Ukrainassa nyt paljon. Harkovasta lähteneen perheen matka on hänen mukaansa pysähtynyt Vinnytsjan kaupunkiin, mistä on matkaa rajalle vielä 400 kilometriä.