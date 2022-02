Tampereen kaupunki aikoo tukea Ukrainaa 150 000 eurolla

Tampereen kaupunki aikoo avustaa Ukrainaa ja sen kansalaisia yhteensä 150 000 eurolla. Tukipäätös on huomenna tiistaina kokoontuvan kaupunginhallituksen esityslistalla.

Ukrainan suurlähetystö on lähestynyt kaupunkia avunpyynnöllään. Esityksen mukaan 150 000 euron avustus annetaan joko raha- tai tarviketukena yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa.

Avustussummasta 100 000 euroa maksetaan kaupunginhallituksen harkinnanvaraisesta varamäärärahasta. Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen on puolestaan tänään maanantaina tehnyt päätöksen yhteensä 50 000 eurosta.

Ukrainan joutuminen Venäjän hyökkäyksen kohteeksi koskettaa myös Tamperetta. Tampereen pitkäaikainen ystävyyskaupunki Kiova on sodan keskipisteenä. Tampereen ja Kiovan yhteistyö on alkanut jo vuonna 1954, ja sen kunniaksi on nimetty esimerkiksi Kiovan puisto Kalevassa.