Venäläiset voivat yhä päästä opiskelemaan Suomen korkeakouluihin – Ukrainan sota ja pakotteet saattavat silti estää opinnot

Itä-Suomen yliopiston on tarkoitus päättää lähipäivinä, ketkä tulevat valituksi yliopiston englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Hakijoiden joukossa on venäläisiä opiskelijoita, joiden asema on Ukrainan sodan ja Venäjää vastaan nostettujen pakotteiden myötä mutkistunut.