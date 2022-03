Puumalan kunta tuntee venäläisen miljardöörin maakaupat, mutta helikopterikentän rakentaminen Kotasaareen tuli aikanaan yllätyksenä

Viime viikolla keskusteluun nousivat venäläisten Suomessa tekemät maakaupat . Vuonna 2020 miljardööri Igor Kesaev osti Puumalassa sijaitsevan Kotasaaren, joka sijaitsee Saimaan syväväylän varrella. Sen jälkeen saareen on rakennettu laajat majoitustilat ja muun muassa helikopterikenttä.

Saimaan syväväylä on neljän maakunnan alueelle ulottuva lähes 800 kilometriä pitkä vesiväylä. (siirryt toiseen palveluun) Kulkusyvyydeltään se on yli neljä metriä syvä ja väylää pitkin pääsee muun muassa Mikkelin Ristiinaan, Joensuuhun ja Kuopioon. Syväväylältä on yhteys Itämerelle Saimaan kanavan kautta.