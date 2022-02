Suomi-Venäjä -seura tuomitsee Venäjän sotatoimet: tapahtumat perutaan ja hankkeet lopetetaan

Seuran mukaan Venäjän hyökkäys on täysin kansainvälisen oikeuden vastainen ja Venäjän viestintä sen toimista on valheellista sekä kansainvälisesti että oman maan kansalaisille.

Sotaa vastustavien venäläisten kantoja tuodaan esiin

– Normitilanteessa meillä on ruohonjuuritason kulttuuritapahtumia joka päivä jossain päin Suomea. Paikallisyhdistyksiä on yli 160.

Lapissa Suomi-Venäjä -seuralla on toimintaa kahdeksalla paikkakunnalla, muun muassa Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa ja Kemijärvelllä.

Suomi-Venäjä -seura on viime vuosina saanut valtion rahoitusta vajaat 900 000 euroa vuodessa. Jäsenmaksuilla seura kerää vuosittain noin 250 000 euroa. Työntekijöitä sillä on neljätoista, joista neljä on osa-aikaisia.