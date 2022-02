Turun Airistolta löytynyt vainaja ei ole Ilpo Härmäläinen – poliisi epäilee, että kyseessä on vuonna 1979 kadonnut mies

Turun Airiston alueelta viime keskiviikkona 23. helmikuuta merestä löytynyt vainaja ei ole vuonna 1994 kadonnut Ilpo Härmäläinen. Vainajan henkilöllisyyttä on selvitetty alustavasti.

– Poliisi on pystynyt sulkemaan pois sen mahdollisuuden, että kyseessä olisi ollut hän. Alustavan selvityksen perusteella poliisi epäilee, että vainaja on vuonna 1979 kadonnut mies, mutta henkilöllisyys varmistuu vasta tarkemmissa tutkimuksissa. Miehen omaisille on kerrottu epäilystä, sanoo rikostarkastaja Aki Lahtinen Keskusrikospoliisista.