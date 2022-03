Seurakunnat voivat majoittaa 1 000 pakolaista Helsingissä – apulaispormestari Sazonov: "Tämä koskettaisi nopeasti koko pääkaupunkiseutua"

Helsingissä on jo varauduttu Ukrainan pakolaisten tuloon. Helsingin seurakunnilla on valmius jopa 1 000 turvapaikanhakijan hätämajoittamiseen nopealla aikataululla.

Rintamäen mukaan tämän hetkisen tilannekuvan perustella Helsingin seurakunnissa on valmius 500-1000 hätämajoituspaikan järjestämiseen nopeasti.

Rintamäki kertoo seurakunnilta löytyvän myös pidempiaikaiseen majoittamisen soveltuvia kiinteistöjä, joissa on saniteettilat ja suihkut.

Myös Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) kertoo, että kaupungilla on jo varautumissuunnitelma äkillisiin ja yllättäviin kriiseihin. Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vaikutuksiin on jo alettu varautua ja kaupunkiin on perustettu erillinen Ukraina-kriisiryhmä.