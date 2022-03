Vanhoissa kerrostaloissa saattaa olla väestönsuojia, jotka suojaavat sirpaleilta, mutta eivät kaasuilta – kukaan ei tiedä ongelman suuruutta

Väestönsuojia on rakennettu Suomessa melkein sadan vuoden ajan. Osa on jo hyvin vanhoja, ja niissä käytetty tekniikka on vanhentunut. Kuvassa Helsingin Taka-Töölö, kuvattu helikopterista toukokuussa 2021.

Kuva: Silja Viitala / Yle