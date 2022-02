Analyysi: IPCC:n ilmastoraportin synkkää viestiä voi olla vaikea ottaa vastaan keskellä sotaa, mutta silti se on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin

Pääviesti on tällä kertaa erityisen lohduton. Raportin mukaan suuri joukko peruuttamattomia muutoksia on tapahtunut jo nyt. Kuuluisa 1,5 asteen rajan tavoittelu ei enää riitä pysäyttämään niitä.

Edessä on siis seuraavaksi sopeutuminen maailmaan, jota kriisi on muuttanut.

Synkkien viestien määrää on jokaisen pakko rajoittaa , että säilyy edes joten kuten toimintakykyisenä.

Mutta sotauutisten keskelläkin on selvää, ettei ilmastoraportin viesti ole se, jonka voisi painaa taka-alalle.

Tuore raportti antaa nimittäin toisenkin vahvan viestin: ilmastokriisin hidastaminen on mitä suurimmassa määrin turvallisuuskysymys.

Yksi esimerkki tästä on juuri Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Euroopan maat ovat siirtyneet kovaa vauhtia kohti päästöttömiä vaihtoehtoja, mutta Venäjä on jättänyt ilmastotoimet tekemättä ja perustanut taloutensa maakaasun ja öljyn varaan.

Ilmastokriisi ei ole perinteinen uhka , mutta siitä on viime vuosina opittu puhumaan myös turvallisuuden kautta.

Konflikti on tuonut räikeällä tavalla esiin myös sen, kuinka riippuvainen Eurooppa yhä on Venäjän maakaasusta. Moni on yhtä mieltä siitä, ettei sellainen ole turvallisuuden kannalta lainkaan hyvä asia.