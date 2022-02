Analyysi: Suomalaisten Nato-kanta heilahti yhdessä yössä jäsenyyden kannalle – Venäjä näyttää ajaneen sotatoimillaan Suomen lähemmäs Natoa

Taloustutkimus alkoi tehdä Ylen kyselyä keskiviikkona, viimeiset kysymykset kysyttiin perjantaina. Tulos paljasti merkittävän muutoksen suomalaisten näkemyksissä: liittoutumisen vastustus on vaihtunut Nato-jäsenyyden kannatukseksi.

Suomen periaatteissa liittoutumattomuus on istunut tiukassa. Se on kertonut luottamuksesta siihen, että liittoutumattomuus pitää Suomen konfliktien ulkopuolella eikä maailma muutu. Suomalaiset ovat luottaneet omaan puolustukseen ja maanpuolustustahto on kansainvälisesti vertaillen korkealla.