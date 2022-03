Ravintoloiden rajoitukset poistuvat tänään, mutta alalla ei vielä riemuita – “Pakotteet vievät venäläiset ja aasialaiset asiakkaat”

Vaikka ravintoloilla on pulaa työntekijöistä, alalla on myös työttömyyttä. Jos on töissä henkilöstöravintolassa pienellä paikkakunnalla, ei sieltä niin vain lähdetä pääkaupunkiseudulle yökerhoon töihin, sanoo Pamin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Kuva: Yle/ Carmela Walder